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Zorkun Yaylası yolu yeni sezona hazır485 defa okundu

kategorisinde,28 Nis 2018 - 23:57 tarihinde yayınlandı
Zorkun Yaylası yolu yeni sezona hazır

Osmaniye İl Özel İdaresi ve Osmaniye Belediyesi işbirliği ile Zorkun Yaylası yolunda bakım ve onarım çalışmaları yapılarak, yol yeni yayla sezonu için hazır hale getirildi. Vali Ömer Faruk Coşkun konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kış aylarındaki kar yağışı sebebiyle hasar gören Zorkun yolunda bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, yaz aylarında oldukça yoğun olarak kullanılan yayla yolunun, havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılacağını bu sebeple yayla sezonu başlamadan yoldaki çukurların ve aşınmış bölümlerin düzeltilerek yolun güvenli hale getirildiği bilgisini verdi. Vali Coşkun, yolun yapımında emeği olan İl Özel İdaresi ve Osmaniye Belediyesi personellerine teşekkür etti

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