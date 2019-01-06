Zorkun Yaylası’nda 100 araç mahsur kaldı

Kar özlemini gidermek için Zorkun Yaylası’na giden yaklaşık 100 araç kar yağışının birden artması ve yolların kapanması dolayısıyla Zorkun’da mahsur kaldı.

Mahsur kalan Osmaniyelilerin jandarma, afad ve 112 acil servise telefon etmelerinin ardından harekete geçen ekipler, Zorkun Yaylası’na gidişleri yasaklarken, mahsur kalan kişileri kurtarmak için, iş makineleri Zorkun Yaylası’na hareket etti. İş makineleriyle birlikte yollar açıldıktan sonra mahsur kalanların kurtarılacağı da gelen bilgiler arasında.