Zorkun’da Atiye Rüzgarı Esecek

Osmaniye’nin en önemli kültürel ve sosyal organizasyonlarından biri olan Osmaniye Zorkun Yaylası 25’inci Çocuk Şenliği 10 Ağustos Cuma günü başlıyor.

Zorkun Yaylası Çocuk Şenlikleri kapsamında sesi ve şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Türk Pop Müziğinin önde gelen sanatçılarından Atiye, muhteşem bir konser verecek.

12 Ağustos Pazar günü saat 11.00’da başlayacak olan final etkinliklerinin ardından saat 13.00’da şenlik tepesinde sevenleriyle buluşacak.

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 25’incisi yapılacak olan Zorkun Yaylası Çocuk Şenlikleri kapsamında şenlik tepesinde ücretsiz halk konserine tüm vatandaşlar davet edildi.

Ayrıca üç gün sürecek olan çocuk şenlikleri süresince çocuk yarışmaları, kültürel etkinlikler, animasyon gösterileri, ücretsiz 12D sinema gösterimi, sürpriz eğlenceler, şişme oyun alanları gibi etkinlikler düzenlenecek.