Zorkun’da PKK’ya ait TNT Patlayıcı ele geçirildi

Osmaniye‘de, Amanos Dağı eteklerinde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında, PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir bölgede, 65 kilo TNT Patlayıcı ve çok sayıda makineli tüfek fişeği ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Amanoslar bölgesinde, terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin önlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında, Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca kullanılan bir bölgede çok miktarda ve çeşitli çaplarda tüfek ve makineli tüfek fişeği, ayrıca el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 65 kilo TNT ele geçirildi. Bölgede yapılan aramada, bu malzemelere ek olarak çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri tespit edildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli tahkikata başlatıldı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca Terörle Mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edilmekte olduğu belirtildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE