Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı mask

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bırakt...
Yüzmede kulaçlar kurtuluş için atıldı mask

Yüzmede kulaçlar kurtuluş için atıldı
Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 5 yaralı mask

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 5 yaralı
Osmaniyelilerin Muhteşem Buluşması mask

Osmaniyelilerin Muhteşem Buluşması
OSMANIYE

2016'da çiftçiye 48.8 milyon TL destek
OSMANIYE

Osmaniye Geniş Bir Caddeye Daha Kavuştu
OSMANIYE

Kar yağışı nedeni ile kapanan 26 köy yolu ulaşıma açıldı
OSMANIYE

Kadirli Belediyesi'nden Kocadallı’da Önemli Çalışma
SPOR

Galatasaray, deplasmanda Osmaniye'yi 96-63 yendi
OSMANIYE

Bireysel sulama sistemlerine hibe desteği
OSMANIYE

Hasanbeyli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
OSMANIYE

Osmaniye'nin milletvekili sayısı 5 oluyor
OSMANIYE

Osmaniyespor FK 4 Transfer Yaptı
OSMANIYE

Osmaniye'de "Kemoterapi" uygulamasına başlandı
OSMANIYE

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nden ev ziyaretleri
OSMANIYE

Ersoy:10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun
OSMANIYE

Osmaniye'de yağmur pazarcı esnafını perişan etti
OSMANIYE

Kadirli'de 29 Ocak'ta sucuk ekmek festivali var
OSMANIYE

Başkanı Kadir Kara, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı
  • DOLAR
    3.776
    (%1,38)
  • EURO
    4.007
    (%0,62)
  • ALTIN
    82.033
    (%0,62)
  • BITS 100
    145.76
    (%1,82)
TÜM MAKALELER
Kaymakam Koç, halkın ve muhtarların sorunlarını dinledi mask

Kaymakam koç, halkın ve muhtarların sorunlarını dinledi

Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçe Kaymakam Vekili Mustafa Koç, halkın ve muhtarların sorunlarını dinledi.

YURT DÜNYA

Obezite ameliyatlarında genel ölüm oranı yüzde 3’ün altında mask

Obezite ameliyatlarında genel ölüm oranı yüzde 3’ün altın...

Diz ağrıları ihmal edilmemeli mask

Diz ağrıları ihmal edilmemeli

Eklemdeki rahatsızlıklar ihmale geldiğinde, dizdeki hasar artabiliyor.

SPOR

Kros şampiyonlarına kupa ve madalya mask

Kros şampiyonlarına kupa ve madalya

Osmaniye Amatör Kümede haftanın proğramı mask

Osmaniye amatör kümede haftanın proğramı

İlimizde oynanması planlanan haftalık müsabaka programı, 17-22 Aralık 2016 günlerinde oynanması plan...

Pakistanlı öğrenciler Halep için ayağa kalktı mask

Pakistanlı öğrenciler halep için ayağa kalktı

Pakistan'lı öğrenciler Suriye'nin Halep kentinde yaşanan katliamdan zarar gören halk için yardım kam...

BÖLGE HABERLERİ

Şehitlik Peygamberlikten Sonra En Büyük Mertebedir mask

Şehitlik peygamberlikten sonra en büyük mertebedir

Vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza, Kur’an’ımıza, sahip çıkabilirsek şehitlerimize layık olduğumuzun...

Lütfü Savaş Çaylı Caddesinde İnceleme Yaptı mask

Lütfü savaş çaylı caddesinde inceleme yaptı

POLİTİKA

Ümraniye İstihdam Merkezi İş Başında mask

Ümraniye istihdam merkezi iş başında

Antalya’nın Kumluca Dereköy yolu asfalta hazırlanıyor mask

Antalya’nın kumluca dereköy yolu asfalta hazırlanıyor

Ümraniye’de Huzur Ve Emniyet İçin 2016 Yılı Toplantısı Yapıldı mask

Ümraniye’de huzur ve emniyet için 2016 yılı toplantısı yapıl...
Kazakistan ve Kırgızistan gezisinden objektifimize yansıyan kareler mask

Kazakistan ve Kırgızistan gezisinden objektifimize yansıyan kareler

FOTO GALERI
Kadir başkanla fotoğraf çektirme kuyruğu mask

Kadir başkanla fotoğraf çektirme kuyruğu

FOTO GALERI
AKP'li Belediye'nin yönettiği Erzin'den fotolar mask

Akp'li belediye'nin yönettiği erzin'den fotolar

Belediye'nin yemeği sayesinde kimse aç kalmıyor mask

Belediye'nin yemeği sayesinde kimse aç kalmıyor

Osmaniye'den BAHÇELİ Geçti mask

Osmaniye'den bahçeli geçti

Dağ II
Görümce
Dönerse Senindir
Çalgı Çengi İkimiz
OSMANİYE SİNEMA SEANSLARI
BUGÜN

0°C / 5°C

Parçalı Bulutlu

Rüzgar 0 Km/ sa Nem %72
BEGEN 1.4 B
TAKIP ET 551

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver

GALERİ

Ankara ODER'den HALEP için basın açıklaması mask

Ankara oder'den halep için basın açıklaması

242. şehidimiz bugün saat 14.00'te uğurlanacak mask

242. şehidimiz bugün saat 14.00'te uğurlanacak

Durmuşoğlu, tartışılan yasa ile ilgili açıklama yaptı mask

Durmuşoğlu, tartışılan yasa ile ilgili açıklama yaptı

Başmahalle'deki büyük tehlikeyi itfaiye önledi mask

Başmahalle'deki büyük tehlikeyi itfaiye önledi

2016'da çiftçiye 48.8 milyon TL destek mask

2016'da çiftçiye 48.8 milyon tl destek

BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNE HİBE DESTEĞİ

Bireysel sulama sistemlerine hibe desteği mask

HASANBEYLİ BELEDİYESİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Hasanbeyli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı mask

OSMANİYE'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 5 OLUYOR

Osmaniye'nin milletvekili sayısı 5 oluyor mask

OSMANİYESPOR FK 4 TRANSFER YAPTI

Osmaniyespor FK 4 Transfer Yaptı mask

OSMANİYE'DE "KEMOTERAPİ" UYGULAMASINA BAŞLANDI

Osmaniye'de "Kemoterapi" uygulamasına başlandı mask

RÖPORTAJLAR

ÖNE ÇIKANLAR

Fetö davasında iftara olaylarına kadar vardı mask

Fetö davasında iftara olaylarına kadar v...

Osmaniye'nin milletvekili sayısı 5 oluyor mask

Osmaniye'nin milletvekili sayısı 5 oluyo...

Otodan, 30 bin lira değerindeki elektronik eşyaları çaldılar mask

Otodan, 30 bin lira değerindeki elektron...

Osmaniyespor FK 4 Transfer Yaptı mask

Osmaniyespor fk 4 transfer yaptı