Başak Gazetesi | Osmaniye
11° OSMANİYE
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Olimpik tırmanma duvarı yapımı için destek istendi
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Silaj Paketleme Projesi ödüllendirildi
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Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Yeni Yıl Mesa...
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Osmaniyenin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95.Yıld...
OSMANIYE

Osmaniye'de 7 Ocak Kurtuluş etkinlikleri başladı
OSMANIYE

Bahçe'de çiftçilere damızlık düve dağıtıldı
OSMANIYE

Şehit aileleri ve Gazilerden, El-Bab'da yaralanan askere ziyaret
OSMANIYE

Okul çıkışında intihar etti
OSMANIYE

TÜED İskenderun şubesi protokol ziyaretlerini sürdürüyor…
OSMANIYE

Yeni internet dolandırıcılığına karşı polis uyarısı
OSMANIYE

CHP İl Başkanı Güzelmansur Erzin’de Sorunları Dinledi
SPOR

Kros şampiyonlarına kupa ve madalya
OSMANIYE

Okul Müdürlerine 'Eğitimin Niteliği' toplantısı
OSMANIYE

Ankara'daki Osmaniyeliler, paça etkinliğinde buluştu
OSMANIYE

Köylülere 4 bin 500 zeytin fidanı dağıtıldı
OSMANIYE

Sevdiği kıza maçtan önce evlenme teklif etti
OSMANIYE

Güvencesiz İstihdam ve sonuçları konferansı
OSMANIYE

Dart hakem kursu için müracaatlar başladı
OSMANIYE

Ersoy: Ülkücüler, Zindanları Taş Medreseye Çevirmiş Bir Kültürün Çocuklarıdır!
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TÜM MAKALELER
Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı mask

Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Balık ölümleri, Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nü harekete geçirdi.

YURT DÜNYA

Obezite ameliyatlarında genel ölüm oranı yüzde 3’ün altında mask

Obezite ameliyatlarında genel ölüm oranı yüzde 3’ün altın...

Diz ağrıları ihmal edilmemeli mask

Diz ağrıları ihmal edilmemeli

Eklemdeki rahatsızlıklar ihmale geldiğinde, dizdeki hasar artabiliyor.

SPOR

Osmaniye Amatör Kümede haftanın proğramı mask

Osmaniye amatör kümede haftanın proğramı

Osmaniye Amatür Kümede maç proğramı belli oldu mask

Osmaniye amatür kümede maç proğramı belli oldu

İlimizde oynanması planlanan haftalık müsabaka programı, 10-15 Aralık 2016 günlerinde oynanması plan...

Pakistanlı öğrenciler Halep için ayağa kalktı mask

Pakistanlı öğrenciler halep için ayağa kalktı

Pakistan'lı öğrenciler Suriye'nin Halep kentinde yaşanan katliamdan zarar gören halk için yardım kam...

BÖLGE HABERLERİ

Şehitlik Peygamberlikten Sonra En Büyük Mertebedir mask

Şehitlik peygamberlikten sonra en büyük mertebedir

Vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza, Kur’an’ımıza, sahip çıkabilirsek şehitlerimize layık olduğumuzun...

Lütfü Savaş Çaylı Caddesinde İnceleme Yaptı mask

Lütfü savaş çaylı caddesinde inceleme yaptı

POLİTİKA

Ümraniye İstihdam Merkezi İş Başında mask

Ümraniye istihdam merkezi iş başında

Antalya’nın Kumluca Dereköy yolu asfalta hazırlanıyor mask

Antalya’nın kumluca dereköy yolu asfalta hazırlanıyor

Ümraniye’de Huzur Ve Emniyet İçin 2016 Yılı Toplantısı Yapıldı mask

Ümraniye’de huzur ve emniyet için 2016 yılı toplantısı yapıl...

Polis-Halk ilişkilerini geliştirmek, Ümraniye halkının sorunlarına yerinde çözüm bulabilmek amacıy...
Kazakistan ve Kırgızistan gezisinden objektifimize yansıyan kareler mask

Kazakistan ve Kırgızistan gezisinden objektifimize yansıyan kareler

FOTO GALERI
Kadir başkanla fotoğraf çektirme kuyruğu mask

Kadir başkanla fotoğraf çektirme kuyruğu

FOTO GALERI
AKP'li Belediye'nin yönettiği Erzin'den fotolar mask

Akp'li belediye'nin yönettiği erzin'den fotolar

Belediye'nin yemeği sayesinde kimse aç kalmıyor mask

Belediye'nin yemeği sayesinde kimse aç kalmıyor

Osmaniye'den BAHÇELİ Geçti mask

Osmaniye'den bahçeli geçti

Dağ II
Görümce
Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
Assassin's Creed
Dönerse Senindir
OSMANİYE SİNEMA SEANSLARI
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GALERİ

Ankara ODER'den HALEP için basın açıklaması mask

Ankara oder'den halep için basın açıklaması

242. şehidimiz bugün saat 14.00'te uğurlanacak mask

242. şehidimiz bugün saat 14.00'te uğurlanacak

Durmuşoğlu, tartışılan yasa ile ilgili açıklama yaptı mask

Durmuşoğlu, tartışılan yasa ile ilgili açıklama yaptı

Başmahalle'deki büyük tehlikeyi itfaiye önledi mask

Başmahalle'deki büyük tehlikeyi itfaiye önledi

Osmaniye'de 7 Ocak Kurtuluş etkinlikleri başladı mask

Osmaniye'de 7 ocak kurtuluş etkinlikleri başladı

YENİ İNTERNET DOLANDIRICILIĞINA KARŞI POLİS UYARISI

Yeni internet dolandırıcılığına karşı polis uyarısı mask

CHP İL BAŞKANI GÜZELMANSUR ERZİN’DE SORUNLARI DİNLEDİ

CHP İl Başkanı Güzelmansur Erzin’de Sorunları Dinledi mask

KROS ŞAMPİYONLARINA KUPA VE MADALYA

Kros şampiyonlarına kupa ve madalya mask

OKUL MÜDÜRLERİNE 'EĞİTİMİN NİTELİĞİ' TOPLANTISI

Okul Müdürlerine 'Eğitimin Niteliği' toplantısı mask

ANKARA'DAKİ OSMANİYELİLER, PAÇA ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU

Ankara'daki Osmaniyeliler, paça etkinliğinde buluştu mask

RÖPORTAJLAR

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Osmaniye'de, bazı yerler geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi mask

Osmaniye'de, bazı yerler geçici özel güv...

Evlat Acısına 3 yıl dayanabildi mask

Evlat acısına 3 yıl dayanabildi

Heyelan yayla yolunu ulaşıma kapattı mask

Heyelan yayla yolunu ulaşıma kapattı

Okul çıkışında intihar etti mask

Okul çıkışında intihar etti

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