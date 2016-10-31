Hedef, antibiyotik bulunan reçete oranını yüzde 22'ye düşürmek
İşitme engelli tenisçi iki ayrı dereceyle döndü
Rektöre Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam
Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Ziyaret
Gazetecilerden Müftü Tahiroğlu'na ziyaret
Yazılan reçetelerin yüzde 43'ü antibiyotik var
Nitratlı gübreler 'e-reçete' ile satılacak
Belediye - Kosgeb İşbirliği İle Girişimcilik Eğitimi
Şehit annesi oğlundan 45 gün sonra vefat etti
Çalacakları kabloları keserken suçüstü yakalandılar
Osmaniye' de Siyer Sınavı Gerçekleşti
Ak Partili kadınlardan Halep'e 1 TIR yardım
Gençlere meslek edinme projesiyle meslek öğrendiler
Toprakkale Alt Yapısı Tamamlanmış Yollar ile Değişiyor.
İl Müftüleri'nden Vali Kerem Al’a ziyaret
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DOLAR3.774
(%0,06)
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EURO4.061
(%0,47)
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BITS 100146.33
(%0,7)
Kaş Yapım Derken Göz Çıkarmak..
Mehmet Kızıldağ
Petrol Dünya’da Büyük Bir Güce Eşittir
Türker Fikri Poyraz
Osmaniyeli öğrenciler, kış kampında
TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaniye Ortaokul Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Kış Kampı'nda...
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Cezaevindeki mahkûma annesi kargoyla ele...
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Genç Erişkinlerde Kolon ve Rektum Kanser...
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Osmaniye’den TÜMSİAD GİK’e Yüksek Katılı...
Obezite ameliyatlarında genel ölüm oranı yüzde 3’ün altın...
Son yıllarda obezite tedavisinde cerrahi yöntemlerin sayısında büyük artış görülüyor.
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Diz ağrıları ihmal edilmemeli
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Yeşilay’dan Bağımlılıkla Mücadelede için...
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Diş Tedavisi Kokusuna Lazerli Çözüm
Osmaniye Belediyesi’nden Amatör Futbol Kulüplerine Maddi Des...
Osmaniye Belediyesi il merkezinde bulunan amatör futbol takımlarına toplam 60 bin Türk Lirası nakdi...
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Galatasaray, deplasmanda Osmaniye'yi 96-...
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Kros şampiyonlarına kupa ve madalya
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Osmaniye Amatör Kümede haftanın proğramı
Pakistanlı öğrenciler Halep için ayağa kalktı
Pakistan'lı öğrenciler Suriye'nin Halep kentinde yaşanan katliamdan zarar gören halk için yardım kam...
Reyhanlı’da Siyer-İ Nebi Ödülleri Verildi
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Reyhanlı’da Siyer-i Nebi Yarışması Ödül Töreni düzenledi.
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Zorkunspor Osmaniye Amatör Liginde Bir İlke İmza Attı
Osmaniye 2. Amatör Liginde mücadele eden Zorkunspor amatör futbol liginde büyük bir centilmenlik örn...
OSMANİYESPOR'U HAKEM YAKTI. NEREDESİN TFF
OSMANİYESPOR GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR:3-1
OSMANİYESPOR KÖTÜ BAŞLADI:1-1
OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ SEZONU AÇTI
OSMANİYESPOR’UN SAĞLIK SPONSORU ÖZEL YENİ HAYAT HASTANESİ
SERİ İLANLAR
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