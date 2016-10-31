Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Alibeyli Camii cemaatinin Müftü ziyareti mask

Alibeyli Camii cemaatinin Müftü ziyareti
TEOG Sınavında başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi mask

TEOG Sınavında başarı gösteren öğrenciler ödüllend...
Türkmen Komutandan OGC’ye ziyaret mask

Türkmen Komutandan OGC’ye ziyaret
Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi Şampiyon Oldu mask

Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi Şampiyon Oldu
BÖLGE HABERLERI

Erzin’de 15 Temmuz Edebiyat Sokağı Sergisi Açıldı
OSMANIYE

Osmaniye'de karne heyecanı
OSMANIYE

Cevdetiye'de 100 fidan toprakla buluşturuldu
OSMANIYE

Şehit Polis Memuru Mahmut Ava İçin Mevlit Okutuldu
OSMANIYE

Şanlıurfalılar'dan Müftü Tahiroğlu'na ziyaret
OSMANIYE

Kardan kapanan yayla yolları açıldı
OSMANIYE

Vali Kerem Al, Çona Köyünü Ziyaret Etti
OSMANIYE

Düldül Dağı'nda, yaban hayvanları için yem bırakıldı
OSMANIYE

Yaşam Şartları Ağırlaşan Sokak Hayvanları Unutulmadı
OSMANIYE

Osmaniye Doğa Emniyet El Ele, 7 Bölge 7 Karakol Mektup Projesi
OSMANIYE

Taksi portakal ağacına çıktı:1 ölü
OSMANIYE

TÜGVA Öğrencileri Kampa Götürüyor
OSMANIYE

İl birincisi halterci öğrenciler ödüllerini aldı
OSMANIYE

2016'da çiftçiye 48.8 milyon TL destek
OSMANIYE

Osmaniye Geniş Bir Caddeye Daha Kavuştu
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TÜM MAKALELER
Bir kaptan ve bir gencin bayrak sevdası günün konusu oldu mask

Bir kaptan ve bir gencin bayrak sevdası günün konusu oldu

Böyle vatan ve bayrak sevdalıların olduğu bir ülkeyi, değil 3-5 terör örgütü 3 bin terör örgütü yine...

YURT DÜNYA

Obezite ameliyatlarında genel ölüm oranı yüzde 3’ün altında mask

Obezite ameliyatlarında genel ölüm oranı yüzde 3’ün altın...

Diz ağrıları ihmal edilmemeli mask

Diz ağrıları ihmal edilmemeli

Eklemdeki rahatsızlıklar ihmale geldiğinde, dizdeki hasar artabiliyor.

SPOR

Osmaniye Belediyesi’nden Amatör Futbol Kulüplerine Maddi Destek mask

Osmaniye Belediyesi’nden Amatör Futbol Kulüplerine Maddi Des...

Galatasaray, deplasmanda Osmaniye'yi 96-63 yendi mask

Galatasaray, deplasmanda Osmaniye'yi 96-63 yendi

BİLYONER.COM kadınlar Basketbol Ligi'nin 13'üncü haftasında, Tosyalı Toyo Osmaniye, kendi sahasında...

Pakistanlı öğrenciler Halep için ayağa kalktı mask

Pakistanlı öğrenciler Halep için ayağa kalktı

Pakistan'lı öğrenciler Suriye'nin Halep kentinde yaşanan katliamdan zarar gören halk için yardım kam...

BÖLGE HABERLERİ

Elbistanlı Çiftçiler Çatak Sayesinde Yeniliklerle Buluşuyor… mask

Elbistanlı Çiftçiler Çatak Sayesinde Yeniliklerle Buluşuyor…

Elbistan’da Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (Çatak) Programı Çiftçilere Anlatıldı

Şehitlik Peygamberlikten Sonra En Büyük Mertebedir mask

Şehitlik Peygamberlikten Sonra En Büyük Mertebedir

POLİTİKA

Ümraniye İstihdam Merkezi İş Başında mask

Ümraniye İstihdam Merkezi İş Başında

Antalya’nın Kumluca Dereköy yolu asfalta hazırlanıyor mask

Antalya’nın Kumluca Dereköy yolu asfalta hazırlanıyor

Ümraniye’de Huzur Ve Emniyet İçin 2016 Yılı Toplantısı Yapıldı mask

Ümraniye’de Huzur Ve Emniyet İçin 2016 Yılı Toplantısı Yapıl...
Kazakistan ve Kırgızistan gezisinden objektifimize yansıyan kareler mask

Kazakistan ve Kırgızistan gezisinden objektifimize yansıyan kareler

FOTO GALERI
Kadir başkanla fotoğraf çektirme kuyruğu mask

Kadir başkanla fotoğraf çektirme kuyruğu

FOTO GALERI
AKP'li Belediye'nin yönettiği Erzin'den fotolar mask

AKP'li Belediye'nin yönettiği Erzin'den fotolar

Belediye'nin yemeği sayesinde kimse aç kalmıyor mask

Belediye'nin yemeği sayesinde kimse aç kalmıyor

Osmaniye'den BAHÇELİ Geçti mask

Osmaniye'den BAHÇELİ Geçti

Dağ II
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Cevdetiye'de kazada 4 kişi öldü, 3 kişi de yararlandı mask

Cevdetiye'de kazada 4 kişi öldü, 3 kişi de yararlandı

Osmaniyelilerin Muhteşem Buluşması mask

Osmaniyelilerin Muhteşem Buluşması

Ankara ODER'den HALEP için basın açıklaması mask

Ankara ODER'den HALEP için basın açıklaması

242. şehidimiz bugün saat 14.00'te uğurlanacak mask

242. şehidimiz bugün saat 14.00'te uğurlanacak

Erzin’de 15 Temmuz Edebiyat Sokağı Sergisi Açıldı mask

Erzin’de 15 Temmuz Edebiyat Sokağı Sergisi Açıldı

KARDAN KAPANAN YAYLA YOLLARI AÇILDI

Kardan kapanan yayla yolları açıldı mask

VALİ KEREM AL, ÇONA KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ

Vali Kerem Al, Çona Köyünü Ziyaret Etti mask

DÜLDÜL DAĞI'NDA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI

Düldül Dağı'nda, yaban hayvanları için yem bırakıldı mask

YAŞAM ŞARTLARI AĞIRLAŞAN SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Yaşam Şartları Ağırlaşan Sokak Hayvanları Unutulmadı mask

OSMANİYE DOĞA EMNİYET EL ELE, 7 BÖLGE 7 KARAKOL MEKTUP PROJESİ

Osmaniye Doğa Emniyet El Ele, 7 Bölge 7 Karakol Mektup Projesi mask

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243 Şehidimiz polis memuru Mahmut Ava oldu mask

243 Şehidimiz polis memuru Mahmut Ava ol...

Cevdetiye'de kaza:4 ölü, 3 yaralı mask

Cevdetiye'de kaza:4 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı mask

Osmaniye'de iki aile arasındaki husumet...

Osmaniye 243 şehidini de Diyarbakır'da verdi mask

Osmaniye 243 şehidini de Diyarbakır'da v...