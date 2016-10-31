Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
2016'da İŞKUR sayesinde 4 bin 623 kişi iş sahibi oldu mask

2016'da İŞKUR sayesinde 4 bin 623 kişi iş sahibi o...
Ağaç Kesme ve Boylama Operatörlüğü eğitimi mask

Ağaç Kesme ve Boylama Operatörlüğü eğitimi
Tarım ilacı bayi sınavı 8 Nisan'da mask

Tarım ilacı bayi sınavı 8 Nisan'da
Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği’nden istişare toplantısı mask

Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği’nden istişare topl...
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OSMANIYE

Osmaniye'nin yeni müftüsü Tahiroğlu görevi devraldı
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OSMANIYE

Kadirli Devlet Hastanesi'nde Palyatif Bakım hizmeti
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OSMANIYE

İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu’nun 2017 yılı ilk toplantısı yapıldı
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YURT DÜNYA

Karşılıksız Çekte Tutar 27 Milyarı Geçti ...
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YURT DÜNYA

Anne Sütü En Etkili Grip İlacı
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OSMANIYE

Kastabala Antik Kentine Kültürel Gezi
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OSMANIYE

Genç Erişkinlerde Kolon ve Rektum Kanserlerinin Görülme Oranı Giderek Artıyor!
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OSMANIYE

Hırsızlıktan aranan genç, cezaevindeki babasını ziyarete gidince yakalandı
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OSMANIYE

Ülkü Ocaklarından 2016-/2017 Eğitim Öğretim yılı Hızlandırılmış Kurs
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OSMANIYE

Pazar günü Sucuk-Ekmek festivalindeyiz
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BÖLGE HABERLERI

Erzin’de 15 Temmuz Edebiyat Sokağı Sergisi Açıldı
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OSMANIYE

Osmaniye'de karne heyecanı
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OSMANIYE

Cevdetiye'de 100 fidan toprakla buluşturuldu
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OSMANIYE

Şehit Polis Memuru Mahmut Ava İçin Mevlit Okutuldu
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OSMANIYE

Şanlıurfalılar'dan Müftü Tahiroğlu'na ziyaret
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TÜM MAKALELER
Osmaniye’den TÜMSİAD GİK’e Yüksek Katılım mask

Osmaniye’den TÜMSİAD GİK’e Yüksek Katılım

TÜMSİAD Genel İstişare Kurulu, 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında Antalya’nın Alanya ilçesinde yapıl...

YURT DÜNYA

"Zorlu Enerji ile “Hayata El Uzat” mask

"Zorlu Enerji ile “Hayata El Uzat”

Obezite ameliyatlarında genel ölüm oranı yüzde 3’ün altında mask

Obezite ameliyatlarında genel ölüm oranı yüzde 3’ün altın...

Son yıllarda obezite tedavisinde cerrahi yöntemlerin sayısında büyük artış görülüyor.

SPOR

Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi Şampiyon Oldu mask

Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi Şampiyon Oldu

Osmaniye Belediyesi’nden Amatör Futbol Kulüplerine Maddi Destek mask

Osmaniye Belediyesi’nden Amatör Futbol Kulüplerine Maddi Des...

Osmaniye Belediyesi il merkezinde bulunan amatör futbol takımlarına toplam 60 bin Türk Lirası nakdi...

Pakistanlı öğrenciler Halep için ayağa kalktı mask

Pakistanlı öğrenciler Halep için ayağa kalktı

Pakistan'lı öğrenciler Suriye'nin Halep kentinde yaşanan katliamdan zarar gören halk için yardım kam...

BÖLGE HABERLERİ

Reyhanlı’da Siyer-İ Nebi Ödülleri Verildi mask

Reyhanlı’da Siyer-İ Nebi Ödülleri Verildi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Reyhanlı’da Siyer-i Nebi Yarışması Ödül Töreni düzenledi.

Elbistanlı Çiftçiler Çatak Sayesinde Yeniliklerle Buluşuyor… mask

Elbistanlı Çiftçiler Çatak Sayesinde Yeniliklerle Buluşuyor…

POLİTİKA

Ümraniye İstihdam Merkezi İş Başında mask

Ümraniye İstihdam Merkezi İş Başında

Antalya’nın Kumluca Dereköy yolu asfalta hazırlanıyor mask

Antalya’nın Kumluca Dereköy yolu asfalta hazırlanıyor

Ümraniye’de Huzur Ve Emniyet İçin 2016 Yılı Toplantısı Yapıldı mask

Ümraniye’de Huzur Ve Emniyet İçin 2016 Yılı Toplantısı Yapıl...
Kazakistan ve Kırgızistan gezisinden objektifimize yansıyan kareler mask

Kazakistan ve Kırgızistan gezisinden objektifimize yansıyan kareler

FOTO GALERI
Kadir başkanla fotoğraf çektirme kuyruğu mask

Kadir başkanla fotoğraf çektirme kuyruğu

FOTO GALERI
AKP'li Belediye'nin yönettiği Erzin'den fotolar mask

AKP'li Belediye'nin yönettiği Erzin'den fotolar

Belediye'nin yemeği sayesinde kimse aç kalmıyor mask

Belediye'nin yemeği sayesinde kimse aç kalmıyor

Osmaniye'den BAHÇELİ Geçti mask

Osmaniye'den BAHÇELİ Geçti

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Cevdetiye'de kazada 4 kişi öldü, 3 kişi de yararlandı mask

Cevdetiye'de kazada 4 kişi öldü, 3 kişi de yararlandı

Osmaniyelilerin Muhteşem Buluşması mask

Osmaniyelilerin Muhteşem Buluşması

Ankara ODER'den HALEP için basın açıklaması mask

Ankara ODER'den HALEP için basın açıklaması

242. şehidimiz bugün saat 14.00'te uğurlanacak mask

242. şehidimiz bugün saat 14.00'te uğurlanacak

Osmaniye'nin yeni müftüsü Tahiroğlu görevi devraldı mask

Osmaniye'nin yeni müftüsü Tahiroğlu görevi devraldı

KASTABALA ANTİK KENTİNE KÜLTÜREL GEZİ

Kastabala Antik Kentine Kültürel Gezi mask

GENÇ ERİŞKİNLERDE KOLON VE REKTUM KANSERLERİNİN GÖRÜLME ORANI GİDEREK ARTIYOR!

Genç Erişkinlerde Kolon ve Rektum Kanserlerinin Görülme Oranı Giderek Artıyor! mask

HIRSIZLIKTAN ARANAN GENÇ, CEZAEVİNDEKİ BABASINI ZİYARETE GİDİNCE YAKALANDI

Hırsızlıktan aranan genç, cezaevindeki babasını ziyarete gidince yakalandı mask

ÜLKÜ OCAKLARINDAN 2016-/2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HIZLANDIRILMIŞ KURS

Ülkü Ocaklarından 2016-/2017 Eğitim Öğretim yılı Hızlandırılmış Kurs mask

PAZAR GÜNÜ SUCUK-EKMEK FESTİVALİNDEYİZ

Pazar günü Sucuk-Ekmek festivalindeyiz mask

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Cevdetiye'de kaza:4 ölü, 3 yaralı mask

Cevdetiye'de kaza:4 ölü, 3 yaralı

Kazada ölenlerin isimleri belli oldu mask

Kazada ölenlerin isimleri belli oldu

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili ambulans sürücüsü tutuklandı mask

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazayla il...

Osmaniye'de bazı bölgelerde yükseklik 10 kata çıkıyor mask

Osmaniye'de bazı bölgelerde yükseklik 10...