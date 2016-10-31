Başak Gazetesi | Osmaniye
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Emitt’e Fuarında Öne Çıkan Sadece İkramlar mask

Emitt’e Fuarında Öne Çıkan Sadece İkramlar
2016’da 7 Bin 291 gıda denetimi yapıldı mask

2016’da 7 Bin 291 gıda denetimi yapıldı
Bir yılda 690 hastaya diyabet eğitimi verildi mask

Bir yılda 690 hastaya diyabet eğitimi verildi
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü personelinden kan bağışı mask

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü personelinden kan ba...
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OSMANIYE

Ak Partili kadınlardan Halep'e 1 TIR yardım
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OSMANIYE

Gençlere meslek edinme projesiyle meslek öğrendiler
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OSMANIYE

Toprakkale Alt Yapısı Tamamlanmış Yollar ile Değişiyor.
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OSMANIYE

İl Müftüleri'nden Vali Kerem Al’a ziyaret
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OSMANIYE

TÜGVA Osmaniye kış kampında
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OSMANIYE

OKÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Büyükalaca için veda yemeği düzenlendi
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OSMANIYE

Osmaniye'nin yeni müftüsü Tahiroğlu görevi devraldı
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OSMANIYE

Kadirli Devlet Hastanesi'nde Palyatif Bakım hizmeti
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OSMANIYE

İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu’nun 2017 yılı ilk toplantısı yapıldı
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YURT DÜNYA

Karşılıksız Çekte Tutar 27 Milyarı Geçti ...
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YURT DÜNYA

Kumar sanallaştı bağımlı sayısı arttı
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YURT DÜNYA

Dengeli kahve tüketimi gebelik diyabetini önlüyor
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YURT DÜNYA

Topuk ağrınızın sebebi topuk dikeni olabilir
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YURT DÜNYA

Anne Sütü En Etkili Grip İlacı
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OSMANIYE

Kastabala Antik Kentine Kültürel Gezi
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TÜM MAKALELER
Osmaniyeli öğrenciler, kış kampında mask

Osmaniyeli öğrenciler, kış kampında

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaniye Ortaokul Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Kış Kampı'nda...

YURT DÜNYA

Obezite ameliyatlarında genel ölüm oranı yüzde 3’ün altında mask

Obezite ameliyatlarında genel ölüm oranı yüzde 3’ün altın...

Diz ağrıları ihmal edilmemeli mask

Diz ağrıları ihmal edilmemeli

Eklemdeki rahatsızlıklar ihmale geldiğinde, dizdeki hasar artabiliyor.

SPOR

Osmaniye Belediyesi’nden Amatör Futbol Kulüplerine Maddi Destek mask

Osmaniye Belediyesi’nden Amatör Futbol Kulüplerine Maddi Des...

Galatasaray, deplasmanda Osmaniye'yi 96-63 yendi mask

Galatasaray, deplasmanda Osmaniye'yi 96-63 yendi

BİLYONER.COM kadınlar Basketbol Ligi'nin 13'üncü haftasında, Tosyalı Toyo Osmaniye, kendi sahasında...

Pakistanlı öğrenciler Halep için ayağa kalktı mask

Pakistanlı öğrenciler Halep için ayağa kalktı

Pakistan'lı öğrenciler Suriye'nin Halep kentinde yaşanan katliamdan zarar gören halk için yardım kam...

BÖLGE HABERLERİ

Elbistanlı Çiftçiler Çatak Sayesinde Yeniliklerle Buluşuyor… mask

Elbistanlı Çiftçiler Çatak Sayesinde Yeniliklerle Buluşuyor…

Elbistan’da Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (Çatak) Programı Çiftçilere Anlatıldı

Şehitlik Peygamberlikten Sonra En Büyük Mertebedir mask

Şehitlik Peygamberlikten Sonra En Büyük Mertebedir

POLİTİKA

Ümraniye İstihdam Merkezi İş Başında mask

Ümraniye İstihdam Merkezi İş Başında

Antalya’nın Kumluca Dereköy yolu asfalta hazırlanıyor mask

Antalya’nın Kumluca Dereköy yolu asfalta hazırlanıyor

Ümraniye’de Huzur Ve Emniyet İçin 2016 Yılı Toplantısı Yapıldı mask

Ümraniye’de Huzur Ve Emniyet İçin 2016 Yılı Toplantısı Yapıl...
Kazakistan ve Kırgızistan gezisinden objektifimize yansıyan kareler mask

Kazakistan ve Kırgızistan gezisinden objektifimize yansıyan kareler

FOTO GALERI
Kadir başkanla fotoğraf çektirme kuyruğu mask

Kadir başkanla fotoğraf çektirme kuyruğu

FOTO GALERI
AKP'li Belediye'nin yönettiği Erzin'den fotolar mask

AKP'li Belediye'nin yönettiği Erzin'den fotolar

Belediye'nin yemeği sayesinde kimse aç kalmıyor mask

Belediye'nin yemeği sayesinde kimse aç kalmıyor

Osmaniye'den BAHÇELİ Geçti mask

Osmaniye'den BAHÇELİ Geçti

Dağ II
Çalgı Çengi İkimiz
Moana
Olanlar Oldu
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GALERİ

Cevdetiye'de kazada 4 kişi öldü, 3 kişi de yararlandı mask

Cevdetiye'de kazada 4 kişi öldü, 3 kişi de yararlandı

Osmaniyelilerin Muhteşem Buluşması mask

Osmaniyelilerin Muhteşem Buluşması

Ankara ODER'den HALEP için basın açıklaması mask

Ankara ODER'den HALEP için basın açıklaması

242. şehidimiz bugün saat 14.00'te uğurlanacak mask

242. şehidimiz bugün saat 14.00'te uğurlanacak

Ak Partili kadınlardan Halep'e 1 TIR yardım mask

Ak Partili kadınlardan Halep'e 1 TIR yardım

OKÜ KURUCU REKTÖRÜ PROF. DR. BÜYÜKALACA İÇİN VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ

OKÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Büyükalaca için veda yemeği düzenlendi mask

OSMANİYE'NİN YENİ MÜFTÜSÜ TAHİROĞLU GÖREVİ DEVRALDI

Osmaniye'nin yeni müftüsü Tahiroğlu görevi devraldı mask

KADİRLİ DEVLET HASTANESİ'NDE PALYATİF BAKIM HİZMETİ

Kadirli Devlet Hastanesi'nde Palyatif Bakım hizmeti mask

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU’NUN 2017 YILI İLK TOPLANTISI YAPILDI

İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu’nun 2017 yılı ilk toplantısı yapıldı mask

KARŞILIKSIZ ÇEKTE TUTAR 27 MİLYARI GEÇTİ ...

Karşılıksız Çekte Tutar 27 Milyarı Geçti ... mask

RÖPORTAJLAR

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Osmaniye'de bazı bölgelerde yükseklik 10 kata çıkıyor mask

Osmaniye'de bazı bölgelerde yükseklik 10...

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili ambulans sürücüsü tutuklandı mask

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazayla il...

Osmaniye'de FETOŞ'den 3 asker ve 1 mühendis tutuklandı mask

Osmaniye'de FETOŞ'den 3 asker ve 1 mühen...

Hırsızlıktan aranan genç, cezaevindeki babasını ziyarete gidince yakalandı mask

Hırsızlıktan aranan genç, cezaevindeki b...