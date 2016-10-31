Başak Gazetesi | Osmaniye
-3° OSMANİYE
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdüründen Hayırlı Olsun Ziyareti mask

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdüründen Hayırlı O...
Suriyeli esnafları dolandıran 'sahte polis' yakalandı mask

Suriyeli esnafları dolandıran 'sahte polis' yakala...
Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına uyarısı mask

Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına uyarısı
Erzinspor Bayburt engelini 1-0'la geçti mask

Erzinspor Bayburt engelini 1-0'la geçti

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OSMANIYE

Hedef, antibiyotik bulunan reçete oranını yüzde 22'ye düşürmek
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OSMANIYE

İşitme engelli tenisçi iki ayrı dereceyle döndü
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OSMANIYE

Rektöre Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam
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OSMANIYE

Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Ziyaret
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OSMANIYE

Gazetecilerden Müftü Tahiroğlu'na ziyaret
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OSMANIYE

Yazılan reçetelerin yüzde 43'ü antibiyotik var
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OSMANIYE

Nitratlı gübreler 'e-reçete' ile satılacak
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OSMANIYE

Belediye - Kosgeb İşbirliği İle Girişimcilik Eğitimi
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OSMANIYE

Şehit annesi oğlundan 45 gün sonra vefat etti
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OSMANIYE

Çalacakları kabloları keserken suçüstü yakalandılar
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OSMANIYE

Osmaniye' de Siyer Sınavı Gerçekleşti
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OSMANIYE

Ak Partili kadınlardan Halep'e 1 TIR yardım
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OSMANIYE

Gençlere meslek edinme projesiyle meslek öğrendiler
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OSMANIYE

Toprakkale Alt Yapısı Tamamlanmış Yollar ile Değişiyor.
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OSMANIYE

İl Müftüleri'nden Vali Kerem Al’a ziyaret
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TÜM MAKALELER
Osmaniyeli öğrenciler, kış kampında mask

Osmaniyeli öğrenciler, kış kampında

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaniye Ortaokul Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Kış Kampı'nda...

YURT DÜNYA

"Zorlu Enerji ile “Hayata El Uzat” mask

"Zorlu Enerji ile “Hayata El Uzat”

Obezite ameliyatlarında genel ölüm oranı yüzde 3’ün altında mask

Obezite ameliyatlarında genel ölüm oranı yüzde 3’ün altın...

Son yıllarda obezite tedavisinde cerrahi yöntemlerin sayısında büyük artış görülüyor.

SPOR

Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi Şampiyon Oldu mask

Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi Şampiyon Oldu

Osmaniye Belediyesi’nden Amatör Futbol Kulüplerine Maddi Destek mask

Osmaniye Belediyesi’nden Amatör Futbol Kulüplerine Maddi Des...

Osmaniye Belediyesi il merkezinde bulunan amatör futbol takımlarına toplam 60 bin Türk Lirası nakdi...

Pakistanlı öğrenciler Halep için ayağa kalktı mask

Pakistanlı öğrenciler Halep için ayağa kalktı

Pakistan'lı öğrenciler Suriye'nin Halep kentinde yaşanan katliamdan zarar gören halk için yardım kam...

BÖLGE HABERLERİ

Reyhanlı’da Siyer-İ Nebi Ödülleri Verildi mask

Reyhanlı’da Siyer-İ Nebi Ödülleri Verildi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Reyhanlı’da Siyer-i Nebi Yarışması Ödül Töreni düzenledi.

Erzin’de 15 Temmuz Edebiyat Sokağı Sergisi Açıldı mask

Erzin’de 15 Temmuz Edebiyat Sokağı Sergisi Açıldı

POLİTİKA

Ümraniye İstihdam Merkezi İş Başında mask

Ümraniye İstihdam Merkezi İş Başında

Antalya’nın Kumluca Dereköy yolu asfalta hazırlanıyor mask

Antalya’nın Kumluca Dereköy yolu asfalta hazırlanıyor

Ümraniye’de Huzur Ve Emniyet İçin 2016 Yılı Toplantısı Yapıldı mask

Ümraniye’de Huzur Ve Emniyet İçin 2016 Yılı Toplantısı Yapıl...
Kazakistan ve Kırgızistan gezisinden objektifimize yansıyan kareler mask

Kazakistan ve Kırgızistan gezisinden objektifimize yansıyan kareler

FOTO GALERI
Kadir başkanla fotoğraf çektirme kuyruğu mask

Kadir başkanla fotoğraf çektirme kuyruğu

FOTO GALERI
AKP'li Belediye'nin yönettiği Erzin'den fotolar mask

AKP'li Belediye'nin yönettiği Erzin'den fotolar

Belediye'nin yemeği sayesinde kimse aç kalmıyor mask

Belediye'nin yemeği sayesinde kimse aç kalmıyor

Osmaniye'den BAHÇELİ Geçti mask

Osmaniye'den BAHÇELİ Geçti

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Cevdetiye'de kazada 4 kişi öldü, 3 kişi de yararlandı mask

Cevdetiye'de kazada 4 kişi öldü, 3 kişi de yararlandı

Osmaniyelilerin Muhteşem Buluşması mask

Osmaniyelilerin Muhteşem Buluşması

Ankara ODER'den HALEP için basın açıklaması mask

Ankara ODER'den HALEP için basın açıklaması

242. şehidimiz bugün saat 14.00'te uğurlanacak mask

242. şehidimiz bugün saat 14.00'te uğurlanacak

Durmuşoğlu, tartışılan yasa ile ilgili açıklama yaptı mask

Durmuşoğlu, tartışılan yasa ile ilgili açıklama yaptı

Zorkunspor Osmaniye Amatör Liginde Bir İlke İmza Attı mask

Zorkunspor Osmaniye Amatör Liginde Bir İlke İmza Attı

Osmaniye 2. Amatör Liginde mücadele eden Zorkunspor amatör futbol liginde büyük bir centilmenlik örn...

OSMANİYESPOR'U HAKEM YAKTI. NEREDESİN TFF

Osmaniyespor'u hakem yaktı. Neredesin TFF mask

OSMANİYESPOR GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR:3-1

Osmaniyespor gümbür gümbür geliyor:3-1 mask

OSMANİYESPOR KÖTÜ BAŞLADI:1-1

Osmaniyespor kötü başladı:1-1 mask

OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ SEZONU AÇTI

Osmaniyespor Futbol Kulübü Sezonu Açtı mask

OSMANİYESPOR’UN SAĞLIK SPONSORU ÖZEL YENİ HAYAT HASTANESİ

Osmaniyespor’un Sağlık Sponsoru Özel Yeni Hayat Hastanesi mask

RÖPORTAJLAR

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Şehit annesi oğlundan 45 gün sonra vefat etti mask

Şehit annesi oğlundan 45 gün sonra vefat...

Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına uyarısı mask

Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtın...

Kayseri şehidinin annesi oğlunun yanına defnedildi mask

Kayseri şehidinin annesi oğlunun yanına...

Liseli öğrenci bisikletini motosiklete çevirdi mask

Liseli öğrenci bisikletini motosiklete ç...