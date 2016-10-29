Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Tügvadan 10 Ocak Çalişan Gazeteciler Günü Mesaji mask

Tügvadan 10 Ocak Çalişan Gazeteciler Günü Mesaji
Musiki Derneği Belediye Korosundan konser mask

Musiki Derneği Belediye Korosundan konser
Jandarma, bir yılda 545 kişiyi yakaladı mask

Jandarma, bir yılda 545 kişiyi yakaladı
Erzin'in 95. gurur günü törenle kutlandı mask

Erzin'in 95. gurur günü törenle kutlandı
OSMANIYE

Osmaniye'de yağmur pazarcı esnafını perişan etti
OSMANIYE

Kadirli'de 29 Ocak'ta sucuk ekmek festivali var
OSMANIYE

Başkanı Kadir Kara, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı
OSMANIYE

Osmaniye Belediyesi Tarafından Açılan Obem’de 26 Kursta 550 Kişi Eğitim Alıyor
OSMANIYE

Sokak Aydınlatması Takdir Topladı
OSMANIYE

Osmaniye, Güvercin Festivali hazırlanıyor
OSMANIYE

Osmaniye'nin kurtuluşu tiyatro oyunu ile anlatıldı
OSMANIYE

Yaralı bulunan 4 yaban kuşu tedavi altına alındı
OSMANIYE

'Osmaniye Güzeldir' temalı fotoğraf sergisi
OSMANIYE

Ruhi Kılıçkıran ve Osmaniyeli Ülkücü Şehitleri Anma Programı düzenlendi
OSMANIYE

Kan bağışı çağrısına Osmaniye'den destek
OSMANIYE

Hentbol gençler il birincileri belli oldu
OSMANIYE

Kurtuluş kupası futbol turnuvası sona erdi
OSMANIYE

Osmaniye'de Şiir okuma ve kompozisyon yarışması yapıldı
OSMANIYE

Vali Al, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurutuluş gününü kutladı
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TÜM MAKALELER
Osmaniye Belediyesi Cuma Namazı Çıkışında Helva İkram Etti mask

Osmaniye belediyesi cuma namazı çıkışında helva ikram etti

Osmaniye Belediyesi Cuma Namazı Çıkışında, halka Helva İkram Etti

YURT DÜNYA

Obezite ameliyatlarında genel ölüm oranı yüzde 3’ün altında mask

Obezite ameliyatlarında genel ölüm oranı yüzde 3’ün altın...

Diz ağrıları ihmal edilmemeli mask

Diz ağrıları ihmal edilmemeli

Eklemdeki rahatsızlıklar ihmale geldiğinde, dizdeki hasar artabiliyor.

SPOR

Kros şampiyonlarına kupa ve madalya mask

Kros şampiyonlarına kupa ve madalya

Osmaniye Amatör Kümede haftanın proğramı mask

Osmaniye amatör kümede haftanın proğramı

İlimizde oynanması planlanan haftalık müsabaka programı, 17-22 Aralık 2016 günlerinde oynanması plan...

Pakistanlı öğrenciler Halep için ayağa kalktı mask

Pakistanlı öğrenciler halep için ayağa kalktı

Pakistan'lı öğrenciler Suriye'nin Halep kentinde yaşanan katliamdan zarar gören halk için yardım kam...

BÖLGE HABERLERİ

Şehitlik Peygamberlikten Sonra En Büyük Mertebedir mask

Şehitlik peygamberlikten sonra en büyük mertebedir

Vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza, Kur’an’ımıza, sahip çıkabilirsek şehitlerimize layık olduğumuzun...

Lütfü Savaş Çaylı Caddesinde İnceleme Yaptı mask

Lütfü savaş çaylı caddesinde inceleme yaptı

POLİTİKA

Ümraniye İstihdam Merkezi İş Başında mask

Ümraniye istihdam merkezi iş başında

Antalya’nın Kumluca Dereköy yolu asfalta hazırlanıyor mask

Antalya’nın kumluca dereköy yolu asfalta hazırlanıyor

Ümraniye’de Huzur Ve Emniyet İçin 2016 Yılı Toplantısı Yapıldı mask

Ümraniye’de huzur ve emniyet için 2016 yılı toplantısı yapıl...

Polis-Halk ilişkilerini geliştirmek, Ümraniye halkının sorunlarına yerinde çözüm bulabilmek amacıy...
Kazakistan ve Kırgızistan gezisinden objektifimize yansıyan kareler mask

Kazakistan ve Kırgızistan gezisinden objektifimize yansıyan kareler

FOTO GALERI
Kadir başkanla fotoğraf çektirme kuyruğu mask

Kadir başkanla fotoğraf çektirme kuyruğu

FOTO GALERI
AKP'li Belediye'nin yönettiği Erzin'den fotolar mask

Akp'li belediye'nin yönettiği erzin'den fotolar

Belediye'nin yemeği sayesinde kimse aç kalmıyor mask

Belediye'nin yemeği sayesinde kimse aç kalmıyor

Osmaniye'den BAHÇELİ Geçti mask

Osmaniye'den bahçeli geçti

Dağ II
Görümce
Dönerse Senindir
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GALERİ

Ankara ODER'den HALEP için basın açıklaması mask

Ankara oder'den halep için basın açıklaması

242. şehidimiz bugün saat 14.00'te uğurlanacak mask

242. şehidimiz bugün saat 14.00'te uğurlanacak

Durmuşoğlu, tartışılan yasa ile ilgili açıklama yaptı mask

Durmuşoğlu, tartışılan yasa ile ilgili açıklama yaptı

Başmahalle'deki büyük tehlikeyi itfaiye önledi mask

Başmahalle'deki büyük tehlikeyi itfaiye önledi

Osmaniye'de yağmur pazarcı esnafını perişan etti mask

Osmaniye'de yağmur pazarcı esnafını perişan etti

OSMANİYE, GÜVERCİN FESTİVALİ HAZIRLANIYOR

Osmaniye, Güvercin Festivali hazırlanıyor mask

OSMANİYE'NİN KURTULUŞU TİYATRO OYUNU İLE ANLATILDI

Osmaniye'nin kurtuluşu tiyatro oyunu ile anlatıldı mask

YARALI BULUNAN 4 YABAN KUŞU TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı bulunan 4 yaban kuşu tedavi altına alındı mask

'OSMANİYE GÜZELDİR' TEMALI FOTOĞRAF SERGİSİ

'Osmaniye Güzeldir' temalı fotoğraf sergisi mask

RUHİ KILIÇKIRAN VE OSMANİYELİ ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Ruhi Kılıçkıran ve Osmaniyeli Ülkücü Şehitleri Anma Programı düzenlendi mask

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Başarılı iş kur müdürünü kim görevden aldı? mask

Başarılı iş kur müdürünü kim görevden al...

Osmaniyeli sanatçı "Aşığız Biz Vatana" eserine klip çekti mask

Osmaniyeli sanatçı "aşığız biz vatana" e...

Boru hattından petrol hırsızlığı mask

Boru hattından petrol hırsızlığı

Osmaniye'de bin 229 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de bin 229 kişi tutuklandı

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