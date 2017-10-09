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FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı227 defa okundu

kategorisinde, 09 Eki 2017 - 14:47 tarihinde yayınlandı
FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı

Osmaniye’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 38 yaşındaki M.K., jandarmanın yol kontrolünde yakalandı. İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan bir araçta bulunan M.K.’nın Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla arandığı tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, sorgusunun ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edileceği kaydedildi.

Haber Editörü : Tüm Yazıları
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