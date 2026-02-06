Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Engelli bireylerin aileleri yapay zeka destekli programla güçlendirilecek

Hatay Samandağ'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

Keman sanatçısı Laçin Akyol, Mersin'deki mezarı başında anıldı

Adana'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

Mersin'de 7 bin 905 litre etil alkol ve 55 litre sahte içki ele geçirildi

GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Mersin'de kömür yüklü tırın dorsesinde 550 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli, Hatay'daki mezarı başında anıldı

Manavgat Kaymakamı Karataş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Hatay'da konuştu:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da temaslarda bulundu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi

SEDDK, TSB ve DASK heyeti depremin yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

Elbistan'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı

Karmod, Kars'ta üç ayrı nokta için taksi durağı kabinleri üretti

Adıyaman Destek Market ile 2 yılda 87 bin kişinin temel ihtiyaç malzemeleri karşılandı

Hatay'da depremlerde hayatını kaybedenler için bir kısmı yıkılan kilisede ayin yapıldı

DÖSİAD başkanı Gencer güven tazeledi

Corendon Airlines, Brand & Sports Summit'e katıldı

Hatay'da depoda 642 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'da su şebekelerini besleyen iki barajın doluluk oranı mevsim yağışlarıyla arttı

Aladağ ilçesinde sis etkili oldu

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Arsuz'da çocuklar "Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda" filmini izledi

Adana İl Emniyet Müdürü Arıkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Çona Kanyonu
Babaoğlan Kalesi
Şarlak Şelalesi
Kastabala Antik Kenti
Karafenk Kalesi
Savranda Kalesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay'da konuştu:

"Tedavideki gelişmeler sayesinde kanser, kronik hastalık olma yolunda" değerlendirmesi

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da depremden sonra inşa edilen hastanede 2 yılda 73 bin ameliyat gerçekleştirildi

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerde sağlık altyapısı zarar gören Hatay'ın her ilçesine devlet hastanesi kazandırıldı

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremin ardından 2 ayda tamamlanan hastane Hatay'ın sağlık yükünü sırtladı

Antalya'da evde sağlık ekipleri 120 bin hayata dokundu

Sanal kumar oyunları çocukları hedef alıyor

Karaciğer hastası, Adana'da ablasından yapılan nakille hayata tutundu

Kontrolsüz yapay zeka kullanımı "yalnızlık ve bağımlılık riskini artırıyor" uyarısı

Yapay zekaya güvenilerek ihmal edilen göz sağlığı tedaviyi zorlaştırıyor

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi

Bahri Çolpan

Erdoğan geldi, müjde gelmedi

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler

Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri

Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?

Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”

Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

6 Şubat: Kalbimizde Hiç Dinmeyen O Sarsıntı

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

Mersin'de "Lamekan Çiniler" sergisi açıldı

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremin 133. saatinde kendilerini hayata bağlayan gönüllü ile buluştular

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar gören tescilli kültür varlıklarının restorasyonu sürüyor

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Protezle ayağa kalkan Fatma, azmiyle hem derslerinde hem piyanoda başarısını sürdürüyor

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar kurslarla hem sosyalleşiyor hem kazanıyor

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede çocukları kitapla buluşturarak eşi ve iki evladının acısını unutmaya çalışıyor

Antalya'da lösemiyi yenen çocuk için gökyüzüne balonlar bırakıldı

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - İki bacağı ve bir kolunu kaybeden depremzede kadın, eşini özlemle anıyor

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'ın hasar gören vakıf eserleri restorasyon ve rekonstrüksiyonla ayağa kaldırılıyor

Adana, Hatay, Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Niğde'de 287 bin 254 su kuşu sayıldı

