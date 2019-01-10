Başkan Tarhan gazetecileri unutmadı

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte çalışan gazetecilerle buluştu.

Karatepe Park Otel’de düzenlenen programda konuşan Başkan Tarhan, gazeteciliğin fedakarlık isteyen önemli bir meslek olduğunu söyledi.

Her şartta görevlerini yapmaya çalışan gazetecilerin düzenli bir mesaisi olmadan halkı ve kamuoyunu bilinçlendirmek için verdikleri mücadelenin, takdirin üzerinde olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, “Bireyin haber alma hakkını kullanmasına aracılık eden basının, doğru ve tarafsız bir görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirme, her şart altında toplum yararını gözetme sorumluluğu vardır. Bilginin küresel güç olduğu çağımızda basının sorumluluklarını layıkıyla ifa edebilmesinin şartı ise, basın özgürlüğünün sağlanması ve korunmasıdır. İlçemizin, ülkemizin ve şehirlerin sorunlarını gündeme taşıyarak, mesleğin yıpratıcı ve zor şartlarına rağmen üstün bir çabayla topluma hizmet eden basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.” dedi.

Kadirli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muzaffer Yüksel Kaya ise her yıl kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde gazeteileri unutmayan Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan’a teşekkür ederek, “Kadirli’de bizler ilçemizin ve ülkemizin sorunlarının çözümü ve ülkenin ilerlemesi noktasında büyük çaba sarf ederken, tüm kesimlerin bu konuda duyarlı olmasını istiyor, bu duygu ve düşüncelerle tüm basın çalışanlarının gününü kutluyorum. Böyle güzel bir günde bizlerle birlikte olan Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan’a teşekkür ediyoruz. ”dedi.