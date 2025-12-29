2026 Günlük Yemek Ücreti Ne Kadar Olacak?

2025 yılının sonlarına yaklaşırken, şirketlerin ve çalışanların gündemindeki en önemli konulardan biri de gelecek yılların planlaması oluyor. Özellikle çalışan memnuniyeti ve vergi avantajları açısından kritik bir rol oynayan günlük yemek bedeli istisnası, her yıl olduğu gibi 2026 için de merakla bekleniyor. Şimdiden yapılan projeksiyonlar, devlet tarafından belirlenen günlük yemek ücreti istisnasının KDV dahil 330 TL civarında olacağını gösteriyor. Bu rakam, hem işverenlerin maliyetlerini optimize etmesi hem de çalışanların alım gücünü koruması adına önemli bir fırsat sunuyor. Bu süreci en verimli şekilde yönetmenin yolu ise sektörün lideri Ticket Restaurant çözümlerinden geçiyor.

2026 Yılı İçin Beklentiler ve Vergi Avantajı

Her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve Resmi Gazete'de yayımlanan günlük yemek bedeli istisnası, o yıl için geçerli olan Yeniden Değerleme Oranı’na göre güncellenmektedir. Geçmiş yıllardaki artış oranları ve mevcut ekonomik beklentiler göz önüne alındığında, 2026 yılı için öngörülen rakam KDV dahil 330 TL olarak öne çıkıyor.

Peki, bu rakam işverenler için ne anlama geliyor? Devlet, bu tutara kadar olan yemek ödemelerini SGK işveren ve işçi primi, gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutar. Bu da şirketlerin yemek maliyetlerinde %100'e varan vergi avantajı elde etmesini sağlar. Çalışanlarına nakit olarak yemek parası ödeyen bir şirket, bu ödemeyi bordroya yansıtmak ve ilgili vergileri ödemek zorundadır. Ancak Ticket Restaurant gibi yemek kartı çözümleriyle yapılan ödemeler, belirlenen günlük limit dahilinde tamamen vergiden muaftır. Bu konuda daha detaylı bilgi almak ve güncel gelişmeleri takip etmek isteyenler için 2026 yemek ücreti beklentileri şimdiden önem kazanmaktadır.

Ticket Restaurant Yemek Kartı ile Hem İşveren Hem Çalışan Kazanıyor

Beklenen 330 TL’lik günlük yemek bedeli istisnasından maksimum düzeyde faydalanmak, doğru araçları kullanmakla mümkündür. İşte bu noktada, Ticket Restaurant’ın sunduğu yemek kartı çözümleri devreye girerek hem işverenlere hem de çalışanlara benzersiz avantajlar sunar.

İşverenler İçin Avantajları:

%100 Vergi Muafiyeti: Belirlenen günlük limite kadar yapılan ödemelerle SGK primi, gelir vergisi ve damga vergisinden tamamen muaf olurlar.

Belirlenen günlük limite kadar yapılan ödemelerle SGK primi, gelir vergisi ve damga vergisinden tamamen muaf olurlar. Operasyonel Kolaylık: Fiş, fatura toplama ve muhasebeleştirme gibi zaman alıcı süreçler ortadan kalkar. Tek bir fatura ile tüm yemek giderleri kolayca yönetilir.

Fiş, fatura toplama ve muhasebeleştirme gibi zaman alıcı süreçler ortadan kalkar. Tek bir fatura ile tüm yemek giderleri kolayca yönetilir. Dijital Yönetim:Ticket Restaurant ’ın kullanıcı dostu online platformu üzerinden bakiye yükleme, raporlama ve harcama kontrolü gibi işlemler saniyeler içinde gerçekleştirilebilir.

’ın kullanıcı dostu online platformu üzerinden bakiye yükleme, raporlama ve harcama kontrolü gibi işlemler saniyeler içinde gerçekleştirilebilir. Artan Çalışan Motivasyonu: Çalışanlarına seçme özgürlüğü sunan modern ve esnek bir yan hak sağlamak, şirket bağlılığını ve motivasyonunu artırır.

Çalışanlar İçin Avantajları:

Geniş Üye Ağı: Türkiye’nin 81 ilinde 75.000’i aşkın restoran, kafe, büfe ve markette geçerli olan Ticket Restaurant ile çalışanlar, diledikleri yerde yemek yeme özgürlüğüne kavuşur.

Türkiye’nin 81 ilinde 75.000’i aşkın restoran, kafe, büfe ve markette geçerli olan ile çalışanlar, diledikleri yerde yemek yeme özgürlüğüne kavuşur. Dijital ve Temassız Ödeme: MyEdenred mobil uygulaması sayesinde kart yanlarında olmasa bile QR kod ile veya mobil ödeme ile kolayca ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilirler.

MyEdenred mobil uygulaması sayesinde kart yanlarında olmasa bile QR kod ile veya mobil ödeme ile kolayca ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilirler. Bakiye Kontrolü ve Kampanyalar: Çalışanlar, uygulama üzerinden anlık olarak bakiyelerini takip edebilir ve Red Club programı sayesinde özel indirim ve kampanyalardan faydalanarak yemek bütçelerini daha verimli kullanabilirler.

Geleceğe Hazırlık: Neden Ticket Restaurant?

Yemek bedeli istisnasının her yıl artması, şirketlerin bu yan hakkı daha stratejik bir şekilde yönetmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Ticket Restaurant, sadece bir yemek kartı sağlayıcısı olmanın ötesinde, şirketlere maliyet optimizasyonu ve çalışan memnuniyeti konularında stratejik bir ortaklık sunar. Güçlü dijital altyapısı, yaygın üye ağı ve 30 yılı aşkın tecrübesiyle işletmelerin geleceğe en hazır şekilde girmesini sağlar.

Sonuç olarak, 2026 yılı için beklenen 330 TL’lik günlük yemek bedeli, doğru yönetildiğinde şirketler için önemli bir finansal avantaja dönüşebilir. Bu avantajı en üst seviyeye çıkarmak, operasyonel yükleri azaltmak ve çalışanlarınıza modern bir çözüm sunmak için en akılcı ve verimli yol, sektörün lideri Ticket Restaurant’ın sunduğu çözümleri tercih etmektir. Şirketinizin geleceğini bugünden planlayarak hem maliyetlerinizi kontrol altına alın hem de en değerli varlığınız olan çalışanlarınızın mutluluğuna yatırım yapın.