İlginizi Çekebilir

Antalya'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Belediye Hizmetleri Projesi'nin toplam büyüklüğü 368 milyon avroya ulaştı
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, "Şehit Aileleri Buluşması"nda konuştu:
Prof. Dr. Sözbilir Antalya'daki depremleri değerlendirdi:
Futbol: Trendyol 1. Lig
Kozan ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi
Deri sektörü paydaşları, Antalya'da bir araya geldi
Alanya'da yağış hayatı olumsuz etkiledi
Emisyonsuz araçlar için şarj istasyonları da yenilenebilir enerjiye yöneliyor

32. Golf Mad Turnuvası sona erdi

32. Golf Mad Turnuvası sona erdi

32. Golf Mad Turnuvası sona erdi

ANTALYA - Golf Mad tarafından düzenlenen, profesyonel ve amatör golfçüleri buluşturan 32. Golf Mad Turnuvası, Antalya'da sona erdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links Golf Kulübü sahalarındaki turnuvaya, 28 ülkeden 52'si profesyonel, 208 golfçü katıldı.

Dört gün süren organizasyonda sporcular, 54 çukurda şampiyon olabilmek için mücadele etti.

Turnuva sonunda Artem Flatkin birinciliği elde ederken 5 bin avroluk para ödülünün de sahibi oldu. Organizasyonu Simon Dyson ikinci, Jason Evans üçüncü tamamladı.

Takımlar kategorisinde Maimilian Toll, Tilman Schmelzle ve David Boser’den oluşan Schoettgen birinci oldu.

Çukura en yakın vuruş ödülünü erkeklerde Lee Vyacheslav, kadınlarda ise Svetlana Busygina kazandı.

En uzun vuruş ödülünü ise erkeklerde Yergalı Yeraslan, kadınlarda Anasasia Nazımova elde etti.

Dereceye girenlere ödüllerini, organizasyon sorumlusu Golf Mad Direktörü Bekir Kara, Cullinan Links Golf Kulübü Genel Müdürü Şehmus Işık verdi.




Spor 7.12.2025 01:41:42 0
Anahtar Kelimeler: 32. golf mad turnuvası sona erdi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Dijital Çağın Gölgesinde İnsan Emeği
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

2

Belediye Hizmetleri Projesi'nin toplam büyüklüğü 368 milyon avroya ulaştı

3

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

4

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, "Şehit Aileleri Buluşması"nda konuştu:

5

Prof. Dr. Sözbilir Antalya'daki depremleri değerlendirdi:

6

Futbol: Trendyol 1. Lig

7

Kozan ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi

8

Deri sektörü paydaşları, Antalya'da bir araya geldi

9

Alanya'da yağış hayatı olumsuz etkiledi

10

Emisyonsuz araçlar için şarj istasyonları da yenilenebilir enerjiye yöneliyor