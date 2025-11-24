32. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL - Sabancı Vakfının düzenlediği "Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri", bu yıl 32. kez sahiplerini buldu.



Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding'in merhum Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı'nın "Sanat ve sanatçıya saygı, topluma yapılan en değerli yatırımdır" anlayışıyla başlattığı ve onun bu alandaki anısını ve vizyonunu yaşatmak amacıyla sürdürdüğü ödüller, 32 yıldır, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden dereceyle mezun olan başarılı öğrencileri teşvik ediyor.



Bu yıl Sabancı Center'da düzenlenen törende, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümlerinden dereceyle mezun olan 9 öğrenci, toplam 240 Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Resim Bölümü'nden Duru Bozkurt, Gülce Ecem Çınar ve Ergi Vardar, Heykel Bölümü'nden Mehmet Evren Erdoğan, Umut Ballıkaya ve Atakan May Sarıtaş, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nden ise Elif Çanakkale Aygeç, Elif Göker ve Betül Dal ödülün sahibi oldu.

Törene, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Yasemin Nur Erkalır ev sahipliği yaptı.



Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri kapsamında Sabancı Fonu aracılığıyla 32 yılda 287 genç sanatçı toplam 7 bin 665 Cumhuriyet Altını ile ödüllendirildi.

- "Sanat varsa diyalog var, değişim var, umut var"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, 32'ncisini gerçekleştirdikleri Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri'nde sadece başarıyı değil, sanatın hayata kattığı anlamı da kutlamak için bir arada olduklarını belirtti.

Dedesi Sakıp Sabancı'nın, sanatı insanı ve toplumu dönüştüren bir değer alanı olarak gördüğünü aktaran Tapan, şöyle devam etti:



"Ne mutlu ki bugün, bu ödüller aracılığıyla onun bu inancını, yeni kuşak sanatçılarla birlikte yaşatmaya devam ediyoruz. Bugün duygularımızdan uzaklaştığımız, dijital dünyaya bu kadar yöneldiğimiz bir dönemde bence sanatı çok daha sıkı sahiplenmeliyiz. Sabancı Vakfı da tam bu amaçtan yola çıkıyor."



Toplumsal gelişimi destekledikleri her alanda sanatın dönüştürücü gücüne inandıklarının altını çizen Tapan, "Çünkü biliyoruz ki, sanat varsa diyalog var, değişim var, umut var. Bu ödüllerle, sevgili dedem Sakıp Sabancı'nın, sanatı insanı yücelten bir değer olarak görme inancını yeni kuşaklarla birlikte yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Sanat, hayalle başlayan bir yolculuktur"

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Yasemin Nur Erkalır da Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri'nin, üniversite için büyük bir gurur kaynağı olmanın ötesinde, dereceyle mezun olan genç sanatçılara da yeni ufuklar açtığını aktardı.

Öğrencilerin sanatsal alanlardaki üstün başarılarını takdir eden prestijli ödülün, onların potansiyellerini en üst seviyeye taşımalarına katkı sağlarken, sanatın topluma değer katma gücünü de herkese hatırlattığını vurgulayan Erkalır, şunları kaydetti:

"Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak, Sabancı Vakfının bu anlamlı desteğini çok kıymetli buluyoruz. Çünkü bu ödüller, öğrencilerimizin emeklerinin görünür olmasını sağlarken, genç sanatçılarımıza ilham veren bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Sanat, hayalle başlayan bir yolculuktur. Bu yolculukta öğrencilerimizin kurdukları hayalleri gerçeğe dönüştürmeleri için onlara her zaman destek veren Sabancı Ailesi ve Sabancı Vakfına teşekkür ediyor, ödül alan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum."

