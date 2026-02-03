33. Golf Mad Turnuvası Antalya'da başladı

ANTALYA - Profesyonel ve amatör golfçüleri buluşturan 33. Golf Mad Turnuvası, Antalya'nın Serik İlçesinde başladı.

Golf Mad tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahalarında düzenlenen turnuvada, 20 ülkeden 26'sı profesyonel 104 golfçü mücadele ediyor.

Dört gün sürecek organizasyonda sporcular, 54 çukurda şampiyonluk için yarışacak. Turnuvada, 6 kez dünya şampiyonu İngiliz Simon Dyson ve Alman Max Kramer de mücadele edecek.



Organizasyon sorumlusu Golf Mad Direktörü Bekir Kara, gazetecilere, turnuvayı dereceyle bitiren profesyonel golfçülerin toplam 50 bin avroluk ödülün sahibi olacağını söyledi.

Turnuvayı birinci tamamlayan profesyonel golfçüye 5 bin avro ödül verileceğini belirten Kara, organizasyonda amatör golfçülere de Kempinski Otel'de konaklama ve sahada oyun oynama ödülleri olduğunu kaydetti.

Kara, kış döneminde bölge turizmine katkı sağlaması amaçlanan turnuvaya önemli golfçülerin katıldığına dikkati çekti.

Organizasyon, 7 Şubat'taki ödül töreniyle sona erecek.