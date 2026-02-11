5. Altın Lider Ödülleri'nde pazarlama direktörleri ödüllerini aldı

İSTANBUL - Toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Altın Lider Ödülleri kapsamında, 2025 yılının en beğenilen pazarlama direktörleri (CMO) ödüllendirildi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş dünyasının önemli liderlik ödülleri arasında yer alan organizasyon, bu yıl 9-12 Şubat tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Etkinlik kapsamında Türkiye'de 2025 yılının en beğenilen 50 CEO'su, 50 CFO'su, 50 CMO'su ve 50 CHRO'su hafta boyunca düzenlenen törenlerle ödüllerini alıyor.

"Büyülü Gala Geceleri" konseptiyle İstanbul'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde, "Türkiye'de 2025 Yılının En Beğenilen 50 CMO'su" ödüllerine kavuştu.



Bu sene iş dünyasından 85 bin 212 tekil oyun kullanıldığı Altın Lider Ödülleri platformunda oylama süreci, her iş insanının beğendiği lideri ismini yazarak aday gösterebildiği, SMS şifresi ile doğrulama yapılarak mükerrer oyun engellendiği bir altyapıyla yürütüldü.

Sponsor firma kabul edilmemesi, iş dünyasından her yıl artan katılım sağlanması gibi kriterlere önem verilen organizasyonun şarkıcı Buray'ın sahne aldığı CMO galasında, ödül kazanan yöneticiler, ekipleriyle kutlama yaptı.



- 2025 Altın Lider Ödülü'nü kazanan CMO'lar

İş dünyasının oylarıyla belirlenen ve alfabetik sırayla açıklanan 2025 Altın Lider Ödülü'nün sahibi 50 CMO, şu isimlerden oluştu:

"Ahmet Olmuştur (THY), Aslıhan Şengül Kozanoğlu (Onduline), Attila Bayrak (Çetaş Otomotiv), Aylin Alpay (TAV), Barış Nefesoğlu (TatilBudur), Başak Ünal (Nestle), Beril Alakoç (Akbank), Bora Işık (Multinet-Up), Burcu Erşan Okudur (Philips Türkiye), Büşra Miray Müftüoğlu Diren (Koton), Canan Berkem Uzun (Duracell), Ceren Öçal Özel (Mudo), Cristina Polini (Penti), Deniz Çetin (Karsan), Deniz Karagülle (GEN), Doğukan Saydan (Ajinomoto), Ece Uslu (Amazon), Erdil Dinçer (DYO), Ferkan Merdan (VakıfBank), Gözde Günçe Gedik (Borusan Otomotiv), Gül Sevinç Selçuk (Legrand), Hayati Çelikcan (Tam Finans), Işıl Bayraktar (Dyson), Itır Erel Ergül (E-bebek), Mehmet Tüfekçi (Arçelik), Murat Akgüç (Turkcell), Murat Aras (ATP), Murat Çolakoğlu (L'Oreal), Mustafa Kabakçı (Ülker), Naim Çetintürk (RS Otomotiv), Nil Şahinbaşoğlu (Versuni Türkiye), Nilüfer Reisoğlu (Türk Tuborg), Özdeş Dönen Artak (McDonald's), Özge Dağyar Acarbay (Haleon), Özkan Özyavuz (Shell), Pınar Danacı Tunaveli (Sephora), Sabri Şimşek (Token), Sencan Taşçı (İDO), Senem Sadıklar (IKEA), Seren Çankırı (PepsiCo), Serhat Yılmaz (Tom Bank), Serkan Girgin (Google Türkiye), Serpil Berkan (Mavi), Sinem Hekimoğlu (Pluxee), Sinem Yılmaz (LC Waikiki), Talat İşçioğlu (Ford Otosan), Tuğba Şen Demirci (Mado), Ulaş Erdur (Garanti Ödeme Sistemleri), Yasemin Develioğlu (Mastercard) ve Yasemin Dormen (Netflix)."

- "Kapsamlı bir içerikle hazırlandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altın Lider Ödülleri Platformu Kurucusu, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Seda Mızraklı Ferik, hedeflerinin, şirketlerini her zaman daha ileriye taşımak için üstün çalışmalar gerçekleştiren "C-Level Liderler" için iş dünyasının tüm paydaşlarını kapsayan, şeffaf, demokratik ve teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturmak olduğunu vurguladı.



Global Liderler Zirvesi'ni bu yıldan itibaren Altın Lider Ödülleri ile aynı hafta içinde gerçekleştireceklerini aktaran Ferik, İstanbul'da düzenlenecek zirvede ekonomi-finans, liderlik ve sürdürülebilirlik başlıklarında alanında uzman isimlerin yer alacağını kaydetti.

Ferik, teması "Yapay Zeka Çağı ve Sürdürülebilir Gelecek" olarak belirlenen zirvenin kapsamlı bir içerikle hazırlandığını ifade etti.



