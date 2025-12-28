5. Uluslararası Antalya Ultra Maratonu yapıldı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya'da bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Antalya Ultra Maratonu, 41 ülkeden 1700 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Konyaaltı Belediyesince "Maviden Beyaza" sloganıyla düzenlenen maraton, sabah saatlerinde Konyaaltı Belediye Meydanı'ndan başladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, buradaki konuşmasında, Antalya'nın eşsiz doğasının spor için imkan sağladığını belirtti.

Sporun sadece profesyonel yapılmasının yeterli olmadığını kaydeden Şahin, "Herkesin, karınca kararınca da olsa hayatına sporu yerleştirmesi gerekiyor. Antalya muhteşem bir şehir coğrafyası harika, iklimi müthiş. Böyle bir şehirde doğa sporları için son derece uygun ortamlar var. Belediyelerimiz ve diğer kurumlarımız da bu imkanları kullanarak sporu toplumun gündeminin merkezine taşıyacak etkinlikler düzenliyor. Bu tür organizasyonlarla hem şehrimizi hem de Antalya'nın muhteşem coğrafyasını tanıtma fırsatı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, Nisan 2026'da Antalya'nın Runtalya Maratonu'na da ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

RunAntalya Maratonu'na 10 binin üzerinde uluslararası yarışmacının gelmesini beklediklerini aktaran Şahin, "Bunun yanı sıra bu mevsimde bisiklet etkinliklerimiz, triatlonlarımız ve daha birçok spor organizasyonumuz var. Yeter ki sporu sevelim ve hareketli bir yaşamı hayatımızın merkezine alalım." diye konuştu.

Yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyelerince verildi.

Maratona Vali Şahin ve eşi Ebru Şahin, Antalya CHP Milletvekili Aykut Kaya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Maratonda dereceye giren sporcular şunlar:

- 85 Kilometre Erkekler:

1- Yevhenii Yermolenko

2- Zaytsev Igor

3- Mehmet Zahir Kul

- 85 Kilometre Kadınlar:

1- Nuray Bulut Göktepe

2- İrina Khusainova

3- Maryna Trygubenko

- 57 Kilometre Erkekler:

1- Ali Özkan

2- Mikhail Venediktov

3- Eisa Badami

- 57 Kilometre Kadınlar:

1- Natalia Kahraman

2- Kacharmina Elena

3- Ayşegül Akdoğan

- 33 Kilometre Erkekler:

1- Üzeyir Söylemez

2- Boğdan Kovalenko

3- İbrahim Güneş

- 33 Kilometre Kadınlar:

1- Kseniia Avdeeva

2- Olga Klenovskaya

3- Üzüm Sevgül Kacak

- 22 Kilometre Erkekler:

1- Aleksandr Gorunov

2- Ababekir Karanal

3- Gökhan Gündoğan Şen

- 22 Kilometre Kadınlar:

1- Ayşenur Demirci

2- Olga Pechueva

3- Doğa Canik



