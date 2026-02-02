İlginizi Çekebilir

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Adana'da depremde ağılları zarar gören besiciler verilen çadırlarda yetiştiriciliğe devam etti

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Adana

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Adana'da depremde ağılları zarar gören besiciler verilen çadırlarda yetiştiriciliğe devam etti

ADANA - ÖMER FANSA - Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağılları zarar gören besiciler, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı desteklerle yetiştiricilik faaliyetlerini sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden Adana'daki besiciler de etkilendi.

Afette, kent genelinde 40 küçükbaş hayvan, 314 kanatlı ve 300 bin balık yavrusu telef oldu, 55 ahır ve ağıl çeşitli oranlarda hasar aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, depremden zarar gören üreticilerin zararlarının karşılanması amacıyla çeşitli desteklerde bulundu.

Bu kapsamda Yüreğir ve Saimbeyli ilçelerinde telef olan 36 koyun ve 4 keçi ile Karaisalı'da 314 kanatlı hayvan yerine üreticilere yenileri dağıtıldı.

Adana'da destek kapsamında ayrıca 20 bin 511 büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricisine toplam 143 milyon 837 bin 450 lira yem desteği, 1984 arıcılık işletmesine de 28 milyon 898 bin 593 lira şeker desteği ödemesi yapıldı.

- 80 üreticiye çadır desteği

Müdürlük, gerek ahır ve ağılları hasar gören gerekse ihtiyaç duyduğu tespit edilen 80 üreticiye de yaklaşık 90 metrekare büyüklüğünde çadır teslim etti.

Tufanbeyli ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricisi 53 yaşındaki Alattin Sığırcı, AA muhabirine, afette 250 hayvanın bulunduğu ağılının zarar gördüğünü belirtti.

Afetin ardından verilen çadır desteği sayesinde faaliyetlerini sürdürebildiğini anlatan Sığırcı, şu anda 400 küçükbaş hayvanının bulunduğunu ifade etti.

Sığırcı, süreç içerisinde ağılını yaptırdığını belirterek, "Çadırın çok faydasını gördüm. Hayvanlarım dışarıda kalacaktı. Çadırı getirdik kurduk. Şimdi hayvanlarımın yarısına burada bakıyorum. Çok memnun kaldık." dedi.

- Depo alarak kullanıyor

Kozan ilçesi Çürüklü Mahallesi'nde ağılı zarar gören 63 yaşındaki Rahmi Nergiz de çadır desteği sayesinde hayvanlarının o soğuk günlerde dışarıda kalmadığını dile getirdi.

Çadırı ağılını yeniden yaptırana kadar 60 hayvanının barınması için kullandığını belirten Nergiz, şu anda ise çadırın yem ve saman deposu olarak çok işine yaradığını ifade etti.

Nergiz, hayvan sayısının şu anda 90'a ulaştığını kaydetti.



