6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde 14 sporcusunu kaybeden İstiklalspor, sahadaki başarısıyla kente umut oluyor

KAHRAMANMARAŞ - SİNAN DORUK - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde 5'i futbolcu, 9'u güreşçi olmak üzere 14 sporcusunu kaybeden Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü, hem vefat eden sporcularına armağan etmek hem de kentte sporun birleştirici gücünü kullanmak için TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Depremlerin ardından bir yıl içinde yeniden yapılanma sürecine giren Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, sınırlı imkanlara rağmen çalışmalarına ara vermedi.

Bu sürecin sonunda 3. Lig'de başarılı bir sezon geçiren İstiklalspor, elde ettiği şampiyonlukla bir üst lige yükseldi.

Kulüp, 2025-2026 sezonunda mücadele ettiği TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta da istikrarlı performansıyla zirve mücadelesi veriyor.

Bir maçı eksik olan ve puan cetvelinde 45 puanla lider Bursaspor'un 5 puan gerisinde 3. sırada bulunan Akdeniz ekibi, her karşılaşmaya galibiyet parolasıyla çıkarak depremzede kente şampiyonluk sevinci yaşatmak ve 1. Lig'e yükselme hedefini gerçekleştirmek istiyor.

Kulüp başkanı Ahmet Gaffar Akarca, AA muhabirine, depremin yaralarını sarmaya çalışan Kahramanmaraş'ta İstiklalspor'un sahadaki mücadelesi ve elde ettiği sportif başarıların kent için moral ve umut kaynağı olduğunu söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin sezonun kalan haftalarında da zirve yarışındaki iddiasını sürdüreceğini ve bir üst ligde yer almayı hedeflediğini kaydeden Akarca, şöyle konuştu:

"6 Şubat 2023'te asrın felaketi olarak nitelendirilen üst üste iki büyük depremi yaşadık. Depremde eşini, dostunu, akrabasını kaybetmeyen vatandaşımız yok diyebiliriz. Kulüp olarak da 14 sporcumuzu kaybettik. Depremden önce Bölgesel Amatör Lig'de İstiklalspor olarak açık ara liderdik. Federasyonumuzun aldığı kararla 1 yıl ligden muaf olduk ve 3. Lig'den başladık. Depremin ardından kolları sıvadık. Devletimiz şehri yeniden imar ve inşa etmeye çalışırken biz de İstiklalspor olarak sporun birleştirici gücünün şehre kazandıracağı heyecan, mutluluk ve motivasyonu düşünerek sahada mücadele ettik."



Depremin merkez üssünde kent olarak bütünleşerek önemli bir başarı hikayesi yazıldığını ifade eden Akarca, bir kulübün tarihinde ilk kez hem futbolda hem de basketbolda bir üst lige çıkma başarısı yakaladığına değindi.







- "Yeni stada depremde kaybedilen sporcuların ismi verilsin"

3. Lig şampiyonluğunu depremde hayatını kaybeden futbolculara armağan ettiklerini vurgulayan Akarca, şunları kaydetti:

"Depremin üzerinden 3 yıl geçti ama acılarımız dün gibi taze. Yıkılan yerleri, yerine yapılan yerleri her gördüğümüzde acılarımız tazeleniyor. Depremde kaybettiğimiz hiçbir sporcumuzu, ailesini unutmadan onların hatıralarına, anılarına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onların yeri bizde ayrı. Şehrimize yapılan yeni 17 bin 500 kişilik stadın önümüzdeki yıla bitirilmesi hedefleniyor. Bu stadımızda deprem şehitlerimizin adını yaşatmak istiyoruz."



2. Lig'de de şampiyonluğu hedeflediklerini söyleyen Akarca, "Bu takım tarihinde ilk kez 2. Lig'de oynuyor. Bir maç eksiğimiz var ve üçüncü sırada yer alıyoruz. Tekrar bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz ve gerçek potansiyelimiz olan önce 1. Lig'e ardından da Süper Lig'e yükselmek istiyoruz." dedi.







- Teknik heyet de oyuncular da umutlu

Teknik direktör Bayram Bektaş da depremi yaşamış, ağır kayıplar vermiş bir şehre futbol anlamında katkıda bulunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Depremden sonra elde edilen şampiyonluğun tesadüf olmadığını ve yeni bir şampiyonluğu tekrarlamak istediklerini belirten Bektaş, "Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Eksiklerimiz olmasına rağmen takımımızdaki ağabeylik, kardeşlik ortamı güzel. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu da oyuna ve skora yansıyor. Bu lige de Kahramanmaraş İstiklalspor olarak renk kattığımızı düşünüyorum. Depremi yaşayan şehre moral olması adına bir şampiyonluk daha yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

İstiklalspor'a transfer olmadan önce depremi Hatayspor formasıyla yaşadığını anlatan futbolcu Sadık Baş ise acılarının hala taze olduğunu kaydederek depremde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi.

Hatay'da 6 Şubat 2023'te yıkılan ve 269 kişinin yaşamını yitirdiği Rönesans Rezidans'tan depremden önce taşındığını anlatan Sadık Baş, "Taşındığım eve takım arkadaşım Christian Atsu yerleşmişti ve depremde binanın yıkılması sonucu hayatını kaybetti. O günleri hatırladıkça hala çok zorlanıyorum. Cenabıallah inşallah böyle acıları ülkemize yaşatmaz. İstiklalspor olarak geçtiğimiz yıl güzel bir başarı yakaladık ve şehrimizi mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Bunun bir başlangıç olduğunu geçtiğimiz yıl da söylemiştim. Bu yıl da şampiyon olacağımızı düşünüyoruz. Bence mutluluğu yaşamayı depremi yaşayan bu şehir hak ediyor. İnşallah onları mutlu etmeye devam ederiz." ifadelerini kullandı.