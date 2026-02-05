6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli'nin annesi, evladını özlemle anıyor

HATAY - ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde evinin yıkılması sonucu eşi ve 5 aylık bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Burak Milli'nin annesi, fotoğrafları ve eşyalarıyla donattığı odasında evladının hatırasını yaşatıyor.



Kahramanmaraş merkezli depremlerde İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki Yalım Apartmanı'nın yıkılması sonucu evinde eşi Ayşen (30) ve 5 aylık kızı Eylül Lina ile yan yana vefat eden Burak Milli (31), afetin üçüncü yılında özlemle anılıyor.

Milli'nin 56 yaşındaki annesi Ayşe Fatma Gözüküçük, bir gecede oğlu, gelini ve torununu kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

Evinin bir odasını gazeteci oğlundan kalan eşyalarla donatan Gözüküçük, eski fotoğraflara, gazete kupürlerine ve basın kartlarına bakarak geçmişi yad ediyor.

- "Çok merhametli ve hayırlı bir evlattı"

Gözüküçük, AA muhabirine, mezarına gittiği oğlu Burak'ı dualarla andığını söyledi.

Oğlunu güler yüzüyle hatırladığını dile getiren Gözüküçük, "O çok merhametli ve hayırlı bir evlattı. Ben ondan razıydım, Allah da ondan razı olsun inşallah." dedi.

Gözüküçük, elinde kalan hatıralarla oğluna hasretini dindirmeye çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bana kalan anıları, hatıraları, yüreğimdeki sevgisi, bir de onun için hazırladığım odası. O evimin en güzel köşesi, orası iyi ki var. Oraya geçiyorum, bakıyorum. Çok acı verse de hatıraları, izleri, onun dokunduğu şeyler var diye bazen de mutlu oluyorum. Taştan, topraktan olan her şey yerine geldi. Bir tek canımız yerine gelmedi. 'Keşke yaşasaydın' diyorum. Bu şehrin değiştiğini, her şeyin yeniden yapıldığını keşke sen de gözlerinle görseydin."

- "Anılarımızı tazeliyoruz"

Sık sık oğlunun mezarını ziyaret edip içini döktüğünü anlatan Gözüküçük, "Burası artık onun evi oldu. O bana gelemiyor ama ben ona gidiyorum. O toprağın altına gömüldü, biz bu dünyada yandık." diye konuştu.

Gözüküçük, oğlunun çiçekleri çok sevdiğini vurgulayarak, "Harika bir çocukluğu vardı. Eskiden bahçede papatya olurdu, ondan taç örerdik. Şimdi bir anda onu anımsadım. Şu an o papatya taçlardan yok ama mezar taşına kendi bahçesinden çiçek koydum. Yaşadığımız anılarımızı tazeliyoruz. Acısını, yokluğunu, eksikliğini anlatamam. Rabb'im kimseye yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

- Çektiği bazı fotoğraflar uluslararası basında ilgi görmüştü

Anadolu Ajansı Hatay muhabiri Burak Milli, eşi Ayşen ve 5 aylık bebeği Eylül Lina, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki Yalım Apartmanı'nın yıkılması sonucu enkaz altında kalmıştı.

Arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, 9 Şubat'ta Burak Milli ve aile bireylerinin cansız bedenlerine ulaşmıştı. Eşine ve çocuğuna sarılmış şekilde enkazdan çıkarılan Burak Milli'nin cenazesi, aynı gün İskenderun'daki Çankaya Mezarlığı'nda defnedilmişti. Milli'nin eşi ve kızının cenazesi ise Adana'da toprağa verilmişti.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan Burak Milli, Hatay'ın yanı sıra Suriye sınırındaki gelişmelere de yakından tanıklık etmişti.

Savaş muhabirliği sertifikası da bulunan Milli, çok sayıda habere ve fotoğrafa imza atmış, bunlar uluslararası medyada da ses getirmişti.

Burak Milli'nin 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında çektiği dolunay önündeki TB2 Bayraktar insansız hava aracı fotoğrafı büyük ilgi görmüştü.