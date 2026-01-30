İlginizi Çekebilir

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremin ardından 2 ayda tamamlanan hastane Hatay'ın sağlık yükünü sırtladı

HATAY - MEHMET BAYRAK - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından afetzedelerin şifa bulması için iki ayda tamamlanıp hizmete açılan Defne Devlet Hastanesi'nde bugüne kadar 1 milyon 900 bin poliklinik, 576 bin de acil servis hizmeti verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart 2023'te temeli atılan ve 21 Mayıs'ta açılışı yapılan hastane, Kahramanmaraş merkezli 3 yıl önceki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte şifa arayan afetzedelere umut oldu.

Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'ndeki 300 yataklı hastane, kısa sürede kentin sağlık yükünü sırtlayan merkezlerden biri haline geldi.

Açıldığı günden bu yana 1 milyon 900 bin poliklinik hizmeti verilen hastanede, 576 bin acil vakaya müdahale edildi.

Defne Devlet Hastanesi, bu sürede 38 binden fazla ameliyat ve 4 bini aşkın doğuma ev sahipliği yaptı.

Depreme dayanıklı inşa edilen hastanede, 128'i doktor, 309'u hemşire olmak üzere 1113 sağlık çalışanı görevini sürdürüyor.

- "Hala ilçemiz ve ilimizin göz bebeği konumunda"

Hastanenin Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu, AA muhabirine, hastanenin her geçen yıl hasta bakım sayısını artırdığını söyledi.

Sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi için tüm personelin özveriyle çalıştığını dile getiren Bayrakçıoğlu, şöyle konuştu:

"Hastanemiz halkımız tarafından çok ciddi şekilde takdir gördü ve görmeye devam ediyor. Defne Devlet Hastanesi hala ilçemiz ve ilimizin göz bebeği konumunda. Cumhurbaşkanımızın da özel önem verdiği bir hastane. Depremden sonra 57 gün gibi kısa süre içerisinde yapıldı ve hizmete girdi. Hastanenin her süreci Cumhurbaşkanımız tarafından özellikle takip edildi."

Bayrakçıoğlu, normal doğumun teşvikine yönelik çalışmaların ve hijyen alanındaki uygulamaların hastaneye başarı belgeleri kazandırdığını anlattı.

Hastanenin imkanlarını geliştirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Bayrakçıoğlu, 54 olan yoğun bakım ünite sayısını artırmayı, palyatif bakım, fizik tedavi ve hemodiyaliz ünitelerini de genişletmeyi hedeflediklerini kaydetti.



