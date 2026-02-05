ADANA - YAKUP SAĞLAM - Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Sağlık Bakanlığının koordinesinde havalanan helikopterler, yaptıkları 180 sortiyle çevre illerdeki 780 afetzedenin hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte, aralarında Hava Ambulans Merkezinde görevli ambulans helikopterler ile Skorsky tipi helikopterlerin de olduğu hava araçları, yaralıların güvenli ve hızlı şekilde tahliye edilmesinde etkin rol oynadı.

Sağlık Bakanlığının koordinesinde havalanan helikopterler, depremlerin büyük yıkıma neden olduğu çevre illerdeki yaralıları, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşıdı.

Helikopterler, afet süresince oluşturulan "hava köprüsü" sayesinde yaptıkları 180 sortiyle 780 kişinin sağlık kuruluşuna sevkini gerçekleştirdi.

- Kent "sağlık üssü" görevi üstlendi

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, AA muhabirine, kentin depremde "sağlık üssü" görevi üstlendiğini söyledi.

"Hava köprüsü" uygulamasının, yaralıların hızlı tahliyesini sağladığını dile getiren Nacar, "Depremin ilk üç gününde Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye tarafından Adana'ya çok ciddi hasta tahliyesi yapıldı." dedi.

Nacar, yaralıların taşınmasında gece görüş özelliğine sahip Skorskylerin de kullanıldığını belirterek, "Hastanenin heliportuna indirdiğimiz yaralılar, hemen acil servis, ameliyathane ve yoğun bakımlara alındı. Böylece hızlı müdahale sağlandı." diye konuştu.

- "Helikopterle yapılan nakilleri ciddi şekilde hayat kurtardı"

Helikopterli müdahale sayesinde birçok kişinin yaşama tutunduğunu ifade eden Nacar, şöyle konuştu:

"Acil müdahale hizmeti süresinin uzunluğu ya da kısalığı, kişinin tedaviden sonraki yaşam kalitesini etkileyen en önemli etkendir. Helikopterlerle biz bu süreci çok iyi optimize ettik. Vatandaşlarımıza konforlu, güvenli ve hızlı sağlık hizmeti sunuldu, yaralılar tedavi görecekleri merkeze bir an önce ulaştırıldı. Bazı helikopterlerimizde aynı anda 6-7 vatandaşımızı taşıyabiliyorduk. Helikopterle yapılan nakillerin ne kadar ciddi şekilde hayat kurtardığı ve sakatlıkların önüne geçtiği daha net görülmektedir."