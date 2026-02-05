6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay'da ticari hayat geçici prefabrik çarşılarla canlandı

HATAY - SALİM TAŞ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentin farklı noktalarında kurulan 51 geçici prefabrik çarşıda yer alan 6 bin 180 iş yeri esnafın ayakta kalmasına olanak sağladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerlerini kaybeden esnafın faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla Hatay Valiliği öncülüğünde çeşitli kurumların işbirliğinde geçici prefabrik çarşıların kurulması amacıyla çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda Antakya'da 20, Defne'de 9, İskenderun'da 6, Belen'de 2, Samandağ'da 3, Altınözü'nde 1, Kırıkhan'da 5, Yayladağı'nda 2 ve Hassa ilçesinde de 3 olmak üzere 51 prefabrik çarşı kuruldu.

Çarşılar esnafın yeniden ticari faaliyetlerini sürdürmesinin yanı sıra kentin sosyal hayatının canlanmasına da katkı sundu.

Kentin tescilli lezzetlerini yapan ustaların yer aldığı Antakya Gastronomi Çarşısı ile yöresel el sanatlarında uzmanlaşan sanatçıların bulunduğu Kültür ve Sanat Çarşısı ise ticaret alanı olmalarının ötesine geçerek, şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamının yeniden şekillendiği merkezler haline geldi.

- Prefabrik çarşılarda 6 bin 180 iş yeri bulunuyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremlerin kentte yalnızca konutları değil, emeğin ve üretimin merkezi olan esnafın iş yerlerini de ağır şekilde etkilediğini söyledi.

Afet sonrasında en temel önceliklerinden birisinin de ticari hayatın devamını sağlamak olduğunu belirten Masatlı, bu kapsamda esnafın kalıcı iş yerleri tamamlanıncaya kadar faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla prefabrik çarşılar inşa ettiklerini dile getirdi.

Masatlı, il genelinde esnaf için 6 bin 180 prefabrik iş yerinden oluşan 51 çarşı kurduklarını ifade etti.

Bu alanların yalnızca birer ticaret noktası olmadığını vurgulayan Masatlı, "Bugün bu çarşılarda kepenklerin açılması, dükkan ışıklarının yeniden yanması, Hatay'ımızda hayatın yeniden akmaya başladığının en somut göstergesidir." dedi.

- "7 bin 202 iş yerinin hak sahipleri belirlenmiştir"

Vali Masatlı, Hatay'da kalıcı iş yerlerinin hak sahiplerinin de belirlendiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"27 Aralık 2025 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 10. kura çekimi ile toplamda 7 bin 202 iş yerinin hak sahipleri belirlenmiştir. Bugün artık esnafımızın, kalıcı, sağlam ve güvenli iş yerlerinde ticari faaliyetlerini sürdürecek olmasının mutluluğunu, huzurunu ve gururunu hep beraber yaşıyoruz. Hatay'ımızda biz yalnızca enkazı kaldırmadık, aynı zamanda üretimi, emeği ve umudu da yeniden ayağa kaldırdık. Devlet ve millet el ele, ticaretin durmadığı, çarşıların yeniden hayat bulduğu yeni Hatay'ı adım adım inşa ediyoruz."

Masatlı, Hatay'ın, ticaretiyle, emeğiyle ve üretim gücüyle yarınlara daha güçlü yürümeye devam edeceğini dile getirdi.

- Esnaf, devlet desteğiyle ayakta kaldı

Emlak Konut Üçgedik Geçici Ticaret Alanı'nda kırtasiyecilik yapan Hasan Hüseyin Demirel de deprem sonrası devletin sağladığı prefabrik çarşı imkanının esnaf için önemli bir destek olduğunu ifade etti.

Geçici çarşı sayesinde yeniden işinin başına dönme imkanı bulduğunu belirten Demirel, "Devletimizin bizden temennisi işlerimize devam etmemizdi. Biz de bunu yaptık, memleketimizi bırakmadık. İnsanlara hizmetimize devam ediyoruz." dedi.

Çiçekçilik yapan Ömer Genç ise yaklaşık 3 yıldır prefabrik çarşıda hizmet verdiğini, deprem öncesinde olduğu gibi kalıcı iş yerinde komşularıyla bir arada çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Berber İbrahim Aydınlıoğlu da depremden yaklaşık 4 ay sonra prefabrik çarşıdaki iş yerinde yeniden çalışmaya başladığını anlattı.

Devletin 2 yıl boyunca sağladığı bedelsiz elektrik ve su desteğinin kendilerini önemli ölçüde rahatlattığını vurgulayan Aydınlıoğlu, afetin ardından ticari faaliyetlerini sürdürebilmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.