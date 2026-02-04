İlginizi Çekebilir

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerin yıktığı Hatay'ın 3 yıl önceki hali ve yeniden inşası aynı karelerde

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerin yıktığı Hatay

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerin yıktığı Hatay'ın 3 yıl önceki hali ve yeniden inşası aynı karelerde

HATAY - LALE KÖKLÜ/KORAY KILIÇ - Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerdeki yıkımın fotoğraf ve videoları ile afetin üçüncü yılında aynı açıyla havadan kayda alınan görsellerin birleşimi, şehirde inşa çalışmalarında gelinen noktayı ortaya koydu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Hatay'da 24 bin 147 kişinin ölümüne, 90 binden fazla binanın da yıkılmasına neden oldu.

Kentte depremlerde yıkılan ve o dönem görüntülenen birçok nokta, afetin üçüncü yılında yeniden aynı açılardan dronla kayda alındı.

Kayıtlarda, 2023'teki yıkımlarda enkaza dönen alanların yerlerine yeniden inşa edilmiş yapılar görülüyor.

Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı, Rüstem Tümer Paşa ve Atatürk caddeleri ile Asi Nehri kıyısındaki yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgede yeni binaların yükseldiği görüldü.

- Tarihi alanlar yeniden ayağa kaldırıldı

Kayıtlarda ayrıca Cumhuriyet Meydanı önünde yer alan ve restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılarak hizmete alınan tarihi Meclis binası, afette yerle bir olan Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi'nin aslına uygun yeni hali de yer aldı.

Depremlerde en fazla yıkımın olduğu ve 5 Şubat 2023'te sönen ışıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık 2025'te tekrar açmasıyla aydınlığa kavuşan Kurtuluş Caddesi'ndeki 3 yıllık değişim de havadan görüntülendi.

Deprem sabahı derin yarıklar oluşan Antakya-Reyhanlı kara yolunun Demirköprü mevkisindeki bölümü de 3 yıl sonra kullanılabilir durumdaki haliyle kaydedildi.

Afette 526 kişinin hayatını kaybetmesiyle kentte "yıkımın simgesi" haline gelen "600 Evler Sitesi"nin yerine yapılan yeni yerleşim alanları da görüntülerde yer aldı.

- Sosyal alanlar da ihya edildi

Depremlerle 80 santimetre çökme meydana gelen İskenderun sahil bandı onarıldı.

Depremin ardından görüntülenen sahil, üç yıl sonra aynı açılardan tekrar dronla kayda alındı.

Görseller, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yenilenip sosyal donatılarla güzelleştirilen sahil bandındaki değişimi gözler önüne serdi.

- "Hatay'ımız bir Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğdu"

Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin en ağır sonuçlarını Hatay'ın yaşadığını söyledi.

Depremin ardından Hatay'da yoğun çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çeken Masatlı, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada ilimizde hak sahiplerine teslim edilen, inşası tamamlanan ve inşası devam eden toplam 194 binden fazla bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bununla beraber bir yandan da kiracılarımız için 13 bin 500 de sosyal konut projesinin çalışması başlamıştır ve bu yeni binalarımızda yaşam artık eskisinden daha sağlam zeminlerde, daha güçlü, güzel, estetik ve planlı olarak yeniden başlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde ve başkanlığında yürütülen asrın inşa seferberliği kapsamında Hatay'ımız her yanı ve yönüyle bir Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğmuştur."



Yurt Dünya 4.02.2026 14:01:17 0
Anahtar Kelimeler: 6 şubat depremlerinin üçüncü yılı - depremlerin yıktığı hatay'ın 3 yıl önceki hali ve yeniden inşası aynı karelerde

