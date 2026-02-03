6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede aşçı, kendisini hayata bağlayan AFAD arama kurtarma ekibiyle buluştu

KAHRAMANMARAŞ - İZZET MAZI/GÖKHAN ÇALI - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arama kurtarma ekibi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan yurt binasının enkazından 8 saat sonra kurtardıkları Salih Deniz ile 3 yıl sonra bir araya geldi.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Onikişubat ilçesi Mevlana Mahallesi Senem Ayşe Caddesi'nde yıkılan 5 katlı yurt binasının enkazında kalan 23 yaşındaki aşçı Salih Deniz'e Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma ekiplerince ulaşıldı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmayla depremden 8 saat sonra kurtarılan genç aşçıyla iletişimi koparmayan arama-kurtarma ekibi, Deniz'e afetin 3. yılında sürpriz ziyarette bulundu. Ziyarette duygusal anlar yaşandı.

Arama kurtarma ekibinde yer alan Abdullah Kocayiğit, AA muhabirine, kendisinin de bir depremzede olduğunu ancak hızlı bir şekilde toparlanıp görev yerine ulaştığını söyledi.

Deniz'i çok riskli bir alandan çıkardıklarını anlatan Kocayiğit, ikinci büyük depremin hemen öncesinde Deniz'i kurtardıklarını belirterek, "Bir aksilik çıksa ve Deniz'e ulaşmamız yarım saat daha gecikse enkaz altında bizlerin de kalma riski vardı çünkü Deniz'i bulduğumuz iki kat arası boşluk, 40-50 santime kadar düşmüştü, resmen sürünerek girmiştik. Yaklaşık 9 metrelik bir dehliz açıp kardeşimizi aldık." diye konuştu.

Arama kurtarma ekibinde yer alan Hamza Kiraz da kendisinin de depreme ekipten iki arkadaşıyla Ebrar Sitesi'nde yakalandığını ancak sağ salim dışarıya çıktıklarını ve diğer ekip arkadaşlarıyla buluşup zaman kaybetmeden kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirtti.

Hamidiye Erkek Öğrenci Yurdu'nun yıkıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket ettiklerini ve yaptıkları dinleme sonrasında Salih Deniz'in yerini tespit ettiklerini ve yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından onu bulunduğu yerden çıkarmayı başardıklarını dile getiren Kiraz, "Hamidiye Erkek Öğrenci Yurdu'nda 82 çocuk var, yurt yıkılmış diye ihbar geldi, saat 04.50 gibi çıkış yaptık. Bulunduğumuz bölge biraz şehrin dışında kalıyordu. Oradan şehir merkezine doğru ilerliyorduk. Sağ tarafa, sol tarafa baktığımız zaman fabrikalar yıkılmış, yanıyordu. Vardığımızda yurdun yarısının yıkılmış olduğunu gördük." diye konuştu.

Kiraz, tatil olduğu için yurtta 10 kadar öğrenci olduğunu, onların da sağlıklı şekilde kurtulduğunu ancak onları tahliye etmek için tekrar binaya giren aşçının ise son sarsıntıda enkazda kaldığı bilgisine ulaştıklarını belirterek, Salih Deniz'i yaptıkları çalışmayla kurtardıklarını söyledi.

Deniz ile bugün ilk defa yüz yüze bir araya gelmenin sevincini yaşadığını anlatan Kiraz, "Şu an açıkçası mutluyum. Tabii ki o anları tekrardan konuşunca ister istemez bir hüzün var ama sevinç daha ağır basıyor çünkü yanımızda, biz yanındayız. Beraber bir mutluluk paylaşıyoruz. Ailesi burada, ailesiyle tanıştık bu sürede. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Muhammet Enes Arı da 6 Şubat 2023'ü unutmanın çok mümkün olmadığını, şu an tarifi zor duygular yaşadığını dile getirdi.

- İlkokulda öğrendiği bilgileri uyguladı

Depremzede Salih Deniz ise enkaz altında kalacağını anladığı anda AFAD ekiplerince ilkokulda öğretilen bilgileri uyguladığını söyledi.

Deniz, masanın altına girdiği anda binanın çöktüğünü ve masanın ayaklarını kırarak kendisine hayat üçgeni oluşturduğunu, dışarıdan gelen seslerden öğrencilerin çıktığını anladığını ve o anlamda rahatladığını, ekiplerin büyük bir risk alarak kendisine ulaştığını belirtti.

Yaşadığı duygunun tarifsiz olduğunu dile getiren Deniz, şöyle konuştu:

"Ekiplerle yüz yüze gelince insan duygulanıyor, gözleri doluyor. O buluşma anı öyle bir duygu ki hani bir anne yavrusunu kaybeder de belli bir zaman sonra bulur ya öyle bir şey. Yani o kadar sevindim. Kendileriyle de zaten diyaloğumuz devam ettikçe yavaş yavaş kendime gelmeye başladım. O zamana kadar bilmiyorduk tabii AFAD ne işe yarar, ne yapar, nerede çalışır sadece televizyondan biliyorduk, o gün hepsini öğrenmiş olduk, yaşamış olduk. Bütün duyguları da anlatamıyoruz. Devletimizin gücünü orada anlıyor insan. Enkazdaysan yine devlet oluyor. Hastaysan yine devlet oluyor. Bir işin varsa yine devlet oluyor. Her şeyde devlet elimizden tutuyor."

Kendisini kurtaran ekiple bir araya gelmenin tarifsiz bir duygu olduğunu belirten Deniz, "Allah onlardan razı olsun. AFAD olarak ayrı insanlık olarak ayrı bir ders verdiler bize. Hepsi hani bizim üzerimize birer baba gibi orada kanat gerdi. Biri konuşmasıyla biri bir çalışmasıyla, biri yönlendirmeyle hepsi bizim üzerimize, orada benim üzerime kanat gerdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da irtibatı koparmayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.