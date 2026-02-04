6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede çocukları kitapla buluşturarak eşi ve iki evladının acısını unutmaya çalışıyor

ADANA - YAKUP SAĞLAM - Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşi ve iki evladını kaybeden 47 yaşındaki Oğuz Soyubey, acısını afetten etkilenen illerde kütüphane kurup çocukları kitapla buluşturarak hafifletiyor.

Elektrik teknisyeni Soyubey'in gece vardiyasında çalıştığı sırada Kahramanmaraş merkezli depremler meydana geldi.

Afette merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Belük Apartmanı'nın yıkılması sonucu Soyubey'in eşi Gülnur (38), oğlu Kerem Çetin (16) ve kızı Aslıhan Şevval (11) yaşamını yitirdi.

Depremde tüm ailesini kaybeden Soyubey, acısını afetzede çocuklara destek olmakta buldu.

Bu kapsamda özellikle kırsal kesimde yaşayan çocuklar için kitap toplamaya başlayan Soyubey, gönüllülerin de desteğiyle deprem bölgesinde kütüphane ve etüt merkezleri açtı.

Soyubey, depremzede çocukları kitapla buluşturarak, eşi ve iki evladının acısını unutmaya çalışıyor.

- "Hayatta tutunacak hiçbir şeyim kalmamıştı"

Oğuz Soyubey, AA muhabirine, eşi ve evlatlarını kaybedince Ceyhan ilçesinde annesiyle yaşamaya başladığını söyledi.

Depremde ailesinin yanı sıra 10 akrabasının da yaşamını yitirdiğini belirten Soyubey, "Deprem günü kıyamet günüydü. Çok zor süreçlerdi, kelimelere dökemiyorum. Haberi aldığımda Yumurtalık ilçesindeydim ve hemen arabaya bindim ancak belli bir yerden sonra yol kapandı. 2-3 kilometreye yakın koşarak devam etmek zorunda kaldım. Geldiğimde maalesef bize öğretilen yaşam üçgeninin olabileceği bir şey yoktu çünkü bizim bina tozla buz olmuştu." diye konuştu.

Soyubey, eşi ve evlatlarını kaybedince bunalıma girdiğini ifade etti.

Uzun bir süre kimseyle görüşmediğini ve kendisini odaya kapattığını anlatan Soyubey, "Hayatta tutunacak hiçbir şeyim kalmamıştı. Ne ölebiliyordum ne de yaşayabiliyordum. Bir uzay boşluğundaydım, arafta kalmıştım. Ne yapacağımı bilmiyordum." dedi.

Soyubey, afetin ardından tutunacak bir şey bulabilmek amacıyla depremzede çocukları kitapla buluşturmaya karar verdiğini dile getirdi.

Bu kapsamda depremden etkilenen illeri ziyaret ettiğini anlatan Soyubey, çocuklarla bir araya gelerek onlarla oyunlar oynadığını ve birlikte kitap okuduklarını belirtti.

Soyubey, sosyal medya aracılığıyla ulaştığı gönüllülerin de desteğiyle afetten etkilenen illere toplam 10 kütüphane kazandırdığını ve çok sayıda kitap ulaştırdığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Yelpazem o kadar geniş oldu ki anaokulu çocuğundan tutun da 80 yaşındaki teyzelere, amcalara kadar kitap okuma alışkanlığı kazandırdık. Bu çok güzel bir şey. Artık öyle bir şey oluştu ki çocuklar kitaplarını okuyup bitirdikten sonra birbirleriyle paylaşıyor. Bu çok güzel bir şey, zaten benim istediğim şey buydu hem kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hem de çocuklara paylaşmayı öğretmek. Çocuklar bunu çok güzel kazandı. Köye girdiğim anda çocuklar beni tanıdıkları için hemen koşuyor ve kitap istiyor. Bu harika bir mutluluk."

Oğuz Soyubey, deprem bölgesinde çocuklar için yaptığı faaliyetlerle bir nebze olsun acısının hafiflediğini dile getirdi.

- Depremde yaşamını yitiren çocukların isimlerini kütüphanede yaşatıyor

Açtığı her kütüphanenin boya, demir ve mobilya işlerini de kendisinin yaptığını belirten Soyubey, şunları kaydetti:

"Açtığım her kütüphaneye depremde vefat eden çocukların isimlerini vermeye, isimlerini yaşatmaya çalışıyorum. Amacım, kendi çocuklarım da dahil o çocuklar belki hayallerini yaşayamadılar ama o kütüphanelerde isimleri yaşayacak. Bugün etkileşimde bulunduğum insan sayısı 10 milyonun üstünde, bunun 912 bini çocuk. İki çocuğumu kaybettim ama iki çocuğumun yanında bu ülkeye hizmet edecek, başarılı ve aydın insanlar olacak 912 bin çocuğum var şu anda. Bu sayı giderek artıyor. Üç yılda dağıttım kitap sayısı 400 bine yakın olmuştur."