6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kahramanmaraş'ta deprem anında acil çağrıları karşılayan 112 personeli yaşadıklarını unutamıyor

KAHRAMANMARAŞ - GÖKHAN ÇALI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi personeli, o gün yaşadıklarını unutamıyor.

Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiyeye yönelik acil çağrıların tek merkezde toplandığı Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi, sarsıntıların başladığı ilk andan itibaren kriz yönetiminin kilit noktalarından biri haline geldi.

Deprem anında merkezde görev yapan personel, kısa süreli güvenlik tedbirlerinin ardından, kırılan bilgisayar ekranları ve yoğun çağrı trafiğine rağmen vatandaşlardan gelen yardım taleplerini karşılamayı sürdürdü.

112 Acil Çağrı Merkezi personeli Yasin Öksüz, AA muhabirine, bir ambulans talebi çağrısına cevap verdiği sırada 04.17'deki depreme yakalandığını, bu sırada telefondan çığlık seslerinin gelmeye başladığını anlattı.

Depremle birlikte bilgisayarların ekranlarının çatladığını, kulaklıkları bırakıp ilk etapta kendi güvenliklerini sağladıklarını dile getiren Öksüz, "Dışarı çıktık ama vatandaşların bize ihtiyacı olduğunu düşünerek tekrar içeri girdik. Bilgisayarlar çalışmıyordu ancak analog telefonlar çalışıyordu. O gün 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılar özellikle Ebrar sitelerinden, Azerbaycan Bulvarı'ndan ve Büyükşehir Belediyesinin olduğu yerden geliyordu." dedi.

Öksüz, görevini tamamladıktan sonra enkaz başında yürütülen arama kurtarma çalışmalarına da katıldığını belirtti.

- "Duygusal olarak çok zor bir andı"

112 Acil Çağrı Merkezi personeli Ali Tanış da deprem sonrası merkeze gelen çağrıların yoğunluğuna dikkati çekti.

Yaşananların duygusal olarak zorlayıcı olduğunu ancak görev gereği soğukkanlı kalmaya çalıştıklarını belirten Tanış, şöyle konuştu:



"Birden çok arama vardı. Gelen çağrılarda birçok kişinin, yakınının enkazda kaldığını, kendisinin enkazda kaldığını söylediğini duyuyorduk. Tabii duygusal olarak çok zor bir andı ama o dakikada duygulara değil, insanlara yardımcı olmaya odaklandığımız için kendimizi bu duygulardan bir şekilde arındırmaya çalışıyorduk. Gelen çağrıları ilgili birimlere en doğru, en net bir şekilde aktarmaya çalıştık."

- "Sadece telefonlara bağlı kalmadık"

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Akın Ozan ise deprem sonrasında kurtarma ekipleri, UMKE ve ambulansların sevk ve idaresinin merkezlerinden yapıldığını kaydetti.



Ozan, "Bize gelen çağrıları sadece telefonla bildirmiyorduk, gerekirse aşağı iniyorduk, oradaki kişilere falan 'Apartmanın altında şöyle bir ses alınmış, lütfen onunla da ilgilenin.' diyorduk. Yani kısacası buradaki o krizi yönetirken sadece telefonlara bağlı kalmadık. Eğer telefonlara bağlı kalsaydık, biz bu işin altından kalkamazdık." ifadelerini kullandı.