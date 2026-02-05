6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar gören tescilli kültür varlıklarının restorasyonu sürüyor

KAHRAMANMARAŞ - İZZET MAZI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hasar gören tescilli 34 kültür varlığından 5'i aslına uygun şekilde yeniden inşa edilirken, hasarlı ve yıkılan eserlerle ilgili başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, kentteki çok sayıda tarihi ve kültürel yapıda hasara yol açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, depremden kısa süre sonra başlatılan çalışmalar kapsamında, aralarında tarihi Ulu Cami ile Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin de bulunduğu 34 eser için Mayıs 2023'te restorasyon süreci başlatıldı. Çalışmalar, yapıların özgün kimliği korunarak depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla titizlikle yürütülüyor.

Söz konusu kültür varlıkları arasında yer alan Mağaralı, Beyazıtlı, Devecili camilerinin minareleri ile Duraklı Camisi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Diğer eserlerdeki onarım çalışmalarının ise yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, AA muhabirine, vakıf eserlerinde tarihi özgünlüğün korunmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Tüm vakıf eserlerinin restorasyonunu 2026'da tamamlamayı hedeflediklerini belirten Tunç, şöyle konuştu:

"Ulu Camimizi inşallah ramazan ayında yeniden hizmete açacağız. Çok nitelikli bir eser olduğu için restorasyon süreci büyük bir titizlikle yürütülüyor. Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde de çalışmalarımız devam ediyor. Bilim Kurulu'nun Taç Kapı'daki tespitleri doğrultusunda gözlemlerimiz sürüyor. Bu yaz döneminde restorasyonun tamamlanarak külliyenin yeniden hizmete açılmasını planlıyoruz. Zıvana, kenet ve gergi sistemleri ile enjeksiyon uygulamaları sayesinde beden duvarları güçlendirilerek eserler daha güvenli şekilde gelecek nesillere aktarılacak."

Tunç, olumsuz hava koşullarının çalışmaları zaman zaman aksattığını sözlerine ekledi.

