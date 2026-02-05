6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kütüphaneye dönüştürdüğü kulübenin ardından köy evinde de çocukları kitap okumaya teşvik ediyor

İlginizi Çekebilir

HATAY - LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan evinin yerine yaptırdığı kulübeyi kütüphaneye çeviren 42 yaşındaki Nihal Öztürk, kavuştuğu yeni yuvasında da çocukları kitap okumaya teşvik etmeyi sürdürüyor.

Öztürk, depremlerde yıkılan Antakya ilçesi Tahtaköprü Mahallesi'ndeki evinin yerine 2 yıl önce eşiyle yaptığı kulübeyi kütüphaneye çevirdi.

Mahalledeki çocukların kitaba ulaşımına kolaylık sağlayan 4 çocuk annesi Öztürk'ün, 6 ay önce hak sahibi olduğu aynı bölgedeki köy evi tamamlandı.

Ailesiyle yeni yuvasına taşınan Öztürk, kulübedeki kitaplarını da yanında getirdi.

Öztürk'ün yeni yuvasının iki odası Ülkem Okuyor Derneğince çocuk odası olarak düzenlendi ve kitaplık yaptırıldı.

Çocukları için düzenlenen odaya Öztürk, kulübeden getirdiği kitapları yerleştirdi.

Yeni yuvasında da mahalle çocuklarını ağırlayan Öztürk, burada onların kitap okuma alışkanlığı kazanmasına katkıda bulunuyor.

- "Biz okuyamadık çocuklarımız okusun istiyorum"

İlkokul mezunu Nihal Öztürk, AA muhabirine, deprem sürecinde Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul ile tanıştıklarını, sayesinde kitap okuma alışkanlığı kazandığını söyledi.

Dernek yardımıyla eşiyle yaptırdıkları kulübeyi kütüphaneye çevirdiklerini belirten Öztürk, "Çocuklarımızla orada kitap okuyorduk, şimdi yeni evimize geçtik ve burada da kitaplık kurduk, okumaya devam ediyoruz, inşallah bu alışkanlığı devam ettireceğiz." dedi.

Öztürk, yaklaşık 6 ay önce yerleştiği yeni evinde hem kendi hem de mahalleden gelen çocukların daha konforlu şekilde kitap okuduğunu ifade etti.

Ülkem Okuyor Derneği ile depremin 15'inci günü tanıştıklarını ve o günden beri birlikte olduklarını anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Kulübede çocuklarımla okumaya başladım sonra çocuklarımın arkadaşları gelmeye başlayınca hep birlikte okuduk. Önceden kütüphanemiz kulübeydi şimdi çocuklarımın yeni evde odaları oldu, daha rahat okuyorlar. Kulübede kışın üşüyorlardı, burada üşümüyorlar. Çocukların bol bol okumalarını istiyorum, okumak en güzel şey. Biz köyde oturduğumuz için servis imkanı yoktu, okuyamadık. Biz okuyamadık çocuklarımız okusun istiyorum."



