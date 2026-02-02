İlginizi Çekebilir

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Osmaniye'de 195 bin 200 depremzedeye psikososyal destek sağlandı

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Osmaniye

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Osmaniye'de 195 bin 200 depremzedeye psikososyal destek sağlandı

OSMANİYE -Osmaniye'de 6 Şubat 2023'deki depremlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, 195 bin 200 afetzedeye psikososyal destekte bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce afetin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Hane ziyaretlerini aralıksız sürdüren ekipler, depremin izlerinin silinebilmesi için afetzedelerin yanında yer alıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, 6 Şubat 2023'teki depremlerin hemen ardından başladıkları saha faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Ekiplerinin bugüne kadar toplam 38 bin 815 hane ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Nacar, "Bu ziyaretlerde toplamda 195 bin 200 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. Sahada görev yapan 238 çalışanımızla beraber 740 personel, psikolojik ilk yardım, bireysel ve grup görüşmeleriyle çocuk ve ailelere yönelik sosyal iyileştirme hizmetlerimizi aralıksız sürdürmüştür." diye konuştu.

Nacar, çalışmalarda 14 bin 107 depremzedenin ayni ve nakdi yardım yapılması için koruyucu ve önleyici destek hizmetlerine yönlendirmesinin yapıldığını da ifade etti.

Afetten etkilenen vatandaşlara yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Nacar, şöyle konuştu:

"6 bin 860 kişiyi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, 7 bin 45 kişiyi sağlık, beslenme ve tahliye hizmetlerine yönlendirdik. 818 evde tedavi gören vatandaşımızla iletişime geçerek ihtiyaçlarını yeniden belirledik. 22 ebeveyn kayıplı çocuk 103 haneye de sosyo ekonomik destek sağlamaya çalıştık. Barınma ihtiyacı olan 45 kişinin sorununu tamamen çözdük. Afetin ilk gününden itibaren sorunları düzenli bir şekilde takip edip çözmeye, ailenin bütünlüğünün korunması ve güçlenmesi yönünden temel yaklaşımlarımıza devam ediyoruz."



