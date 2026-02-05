İlginizi Çekebilir

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kütüphaneye dönüştürdüğü kulübenin ardından köy evinde de çocukları kitap okumaya teşvik ediyor
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede Ensar Taşhan ve ailesi, kendilerini hayata bağlayan Kızılay ekibiyle buluştu
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay'da 3 yılda 100 bin yeni konuta doğal gaz verildi
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden TARSİM'e ziyaret
Mersin'deki kazada ikiz kızlarından biri ölen, diğeri yaralanan ailenin evinde yas hakim
Antalya'da "İlk Yardım Eğitimi" düzenlendi
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti" depremzedeleri güvenli konutlarla buluşturdu
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde kaybettiği babasının izinden giden Buse, AFAD personeli oldu
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerde Adana'dan havalanan helikopterler 180 "hayat uçuşu"na imza attı
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede besici, devlet desteğiyle hayvan sayısını katladı

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Osmaniye'de 4 yakınını kaybettiği depremi acıyla hatırlıyor

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Osmaniye

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Osmaniye'de 4 yakınını kaybettiği depremi acıyla hatırlıyor

OSMANİYE - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde Bilge Sitesi'nin yıkılması sonucu ağabeyi, yengesi ve iki yeğeni vefat eden Hacı Hurma, 3 yıldır yakınlarının hasretini çekiyor.

Futbol antrenörü Hacı Hurma, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Esenevler Mahallesi'ndeki sitede ağabeyi Adem (53), yengesi Muazzez (58), yeğenleri Bahar (30) ve Bahadır Hurma'yı (37) kaybetti.

Yakınlarının cenazelerini aile mezarlığına defneden Hurma, üçüncü yılında depremi üzüntüyle hatırlıyor.

Aradan geçen zaman acısını dindirmeyen Hurma, sık sık mezarlarını ziyaret ettiği yakınlarını okuduğu dualarla anıyor.

- "Dünyam başıma yıkıldı"

Hurma, AA muhabirine, yaşadığı evin 6 Şubat depreminde ağır hasar aldığını söyledi.

İkametten çıkmayı başardığını dile getiren Hurma, "Deprem bittikten sonra aklıma ağabeyim geldi. Onların binası yüksekti. Koşarak oraya gittim. Gittiğimde binanın yıkıldığını gördüm ve o an dünyam başıma yıkıldı." dedi.

Hurma, Adıyaman'ın Besni ilçesinde İngilizce öğretmenliği yapan yeğeni Bahar'ın, afetten önce yarıyıl tatili dolayısıyla ailesinin yanına geldiğini anlattı.

Yeğeninin, görev yerine ailesiyle dönmeyi planladığını belirten Hurma, şöyle konuştu:

"Ağabeyim, yengem ve Bahar, Besni'ye gitmek için hazırlık yapıp eşyalarını arabaya koyuyorlar. O gün kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edileceğini öğrenince eşyalarını toplayıp yukarı çıkıyorlar. Eğer okullar tatil olmamış olsaydı onlar Adıyaman'a gidecekti. Yeğenimin oradaki evinde hiç hasar yoktu. Belki hayatta olacaklardı ama her şey Allah'ın takdiri. Diğer yeğenim de ailesi evde olmadığı zaman çalıştığı ofiste kalıyordu. Onun da ofisinde hiçbir hasar yoktu. Maalesef o gün hepsi depreme evde yakalandı."

Hurma, afette hem yakınlarını hem arkadaşlarını kaybettiğini ifade ederek, "Allah mekanlarını cennet eylesin, tekrarını bu ülkeye yaşatmasın. Bir şekilde acılarıyla yaşamaya çalışıyoruz. Her zaman mezarlarını siliyor, temizliyor, dualarımızı ediyoruz. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Osmaniye'de Bilge Sitesi'nin depremde yıkılması sonucu 105 kişi hayatını kaybetmişti.



Yurt Dünya 5.02.2026 12:14:13 0
Anahtar Kelimeler: 6 şubat depremlerinin üçüncü yılı - osmaniye'de 4 yakınını kaybettiği depremi acıyla hatırlıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Osmaniye’ye Havalimanı İstiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kütüphaneye dönüştürdüğü kulübenin ardından köy evinde de çocukları kitap okumaya teşvik ediyor

2

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede Ensar Taşhan ve ailesi, kendilerini hayata bağlayan Kızılay ekibiyle buluştu

3

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay'da 3 yılda 100 bin yeni konuta doğal gaz verildi

4

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden TARSİM'e ziyaret

5

Mersin'deki kazada ikiz kızlarından biri ölen, diğeri yaralanan ailenin evinde yas hakim

6

Antalya'da "İlk Yardım Eğitimi" düzenlendi

7

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti" depremzedeleri güvenli konutlarla buluşturdu

8

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde kaybettiği babasının izinden giden Buse, AFAD personeli oldu

9

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerde Adana'dan havalanan helikopterler 180 "hayat uçuşu"na imza attı

10

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede besici, devlet desteğiyle hayvan sayısını katladı