6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - TKDK'den Kahramanmaraş'taki depremzede girişimcilere 3 yılda 452 milyon lira hibe

KAHRAMANMARAŞ - SİNAN DORUK - 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta 173 depremzede girişimciye, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla toplam 452 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Depremlerin üçüncü yılında kent, 2023-2025 döneminde toplam yatırım tutarı 1,2 milyar lirayı bulan 173 projeyle IPARD fonlarından en fazla yararlanan iller arasında yer aldı.

Depremin merkez üssü kentte hayvancılık başta olmak üzere et ve süt işleme, sebze-meyve kurutma, yenilenebilir enerji ve kırsal turizm alanlarında gerçekleştirilen yatırımlarla hem üretim kapasitesi artırıldı hem de birçok işletme AB standartlarında faaliyete geçti.

TKDK İl Koordinatörü Harun Reşit Genç, AA muhabirine, depremlerde üç çalışma arkadaşlarını aileleriyle birlikte kaybettiklerini, buna rağmen kurumun kısa sürede hizmet vermeye başladığını söyledi.

Afet sürecinde yatırımcıların en az düzeyde etkilenmesi için destek mekanizmalarını hızla devreye aldıklarını ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Depremin ardından Kahramanmaraş, Türkiye genelinde en fazla fon kullanan iller arasında yer aldı. Bu süreçte yaklaşık 1,2 milyar liralık yatırım hayata geçirildi ve bu yatırımlar karşılığında faydalanıcılara 452 milyon lira karşılıksız hibe ödemesi yapıldı. Hayvancılıktan et ve süt işleme tesislerine, meyve-sebze işleme, zanaatkarlık, yerel ürün işletmeleri, kırsal turizm ve yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar birçok alanda destek sağladık."

Kahramanmaraş'ın hayvancılık yatırımlarında öne çıkan iller arasında yer aldığını dile getiren Genç, "Deprem öncesi ve sonrasına baktığımızda yatırımlarda bir kesinti olmadığını görüyoruz. Özellikle hayvancılık yatırımlarında Türkiye'de üst sıralardayız, hatta yatırım tutarı açısından ilk sırada yer alıyoruz." dedi.

Genç, desteklenen yatırımların deprem sürecinde ayakta kaldığını, üretimin aksamadığını ve sigorta uygulamalarıyla hasarların hızlı şekilde karşılandığını sözlerine ekledi.