61. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya'da başladı

ANTALYA - Türk Nöroloji Derneği tarafından düzenlenen 61'inci Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kongreye, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 1700 kişi katıldı.

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, AA muhabirine, kongrenin bu yılki ana temasının "Demans ve Davranış Nörolojisi" olarak belirlendiğini söyledi.

Kongrede, ağrı, alzheimer, inme, nöromüsküler hastalıklar, parkinson, uyku bozuklukları, migren, Multipl Skleroz (MS), ALS ve SMA gibi nörolojinin tüm temel hastalık alanlarında güncel bilimsel gelişmelerin ele alınacağını belirten Terzi, yapay zeka ve dijital teknolojilerin nörobilim alanındaki kullanımının da panellerde değerlendirileceğini kaydetti.

Yapay zekanın hayatın her yerinde yer almaya başladığını ifade eden Terzi, "Yapay zeka ve dijital teknolojiler günümüzün çağdaş konuları arasında yer alıyor ve artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Nörobilim alanında da yapay zekayı hem oturumlarımızda hem de panellerimizde ele alıyoruz." dedi.

Beyin görüntüleme ve analiz süreçlerinin kongrede tartışılan başlıklar arasında bulunduğunu aktaran Terzi, "Görüntü işleme, görüntü analizi ve en doğru tanının nasıl konulabileceği, yapay zekanın nöroloji uzmanlarına nasıl destek olabileceği ve tanı süreçlerine hangi katkıları sunabileceği konularını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Terzi, kongre boyunca yerli ve yabancı bilim insanlarının bilgi ve deneyimlerini paylaşacağını bildirdi.



Kongre, 17 Aralık'ta sona erecek.







