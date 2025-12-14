MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun iş birliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Mersin Maratonu başladı.



Dünya Atletizm Birliği tarafından "Elite Label" kategorisinde sınıflandırılan 42 kilometrelik maraton ile organizasyon kapsamındaki 10 kilometrelik yarış ve halk koşusu için Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda tören düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Çin, Hollanda ve Kenya'nın da aralarında olduğu 34 ülkeden 2 bin 601 sporcu katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, törendeki konuşmasında, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, sporculara başarı diledi.



Konuşmasının ardından Seçer, 460 sporcunun mücadele ettiği 42 kilometrelik maratonun startını verdi. Yarışmacılar, sahil şeridindeki parkuru başlangıç noktasında sonlandıracak.

Etkinliğin 10 kilometrelik yarışında da 2 bin 141 kişi, dereceye girmek için ter dökecek. Vatandaşlar ise halk koşusuna katılacak.