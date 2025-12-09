İlginizi Çekebilir

Adana'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 18 kişi yaralandı
Mersin'de "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" yapıldı
Mersin'de çalıştığı iş yerine "yağma" süsü veren personel ve 2 şüpheliye gözaltı
Akseki'nin 5 Yıllık Yerel Kalkınma Stratejisi IPARD LEADER programından onay aldı
Antalya Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasında Antalya Sağlıkspor birinci oldu
Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Sudan'a çadır ulaştıracak ikinci yardım gemisi Mersin'den yola çıktı
Isparta'da 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, "Şehit Aileleri Buluşması"nda konuştu:
Tokat'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden askerin cenazesi Isparta'da defnedildi

7. Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

7. Uluslararası Mersin Maratonu

7. Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

MERSİN - Mersin'de bu yıl 7'ncisi organize edilen Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesince "Tarih ve doğaya, spora ve dostluğa, attığın her adımda Mersin koşar arkanda" sloganıyla 14 Aralık'ta organize edilen maratonun tanıtım toplantısı, Adnan Menderes Bulvarı sahil bandındaki Etkinlik ve Nikah Merkezi'nde yapıldı.

Programda maratonun tanıtım filmi ve parkurların güzergahları gösterildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, toplantıda, maratonun 2024'te dünya çapındaki 203 organizasyon arasında 49. sırada yer aldığını ifade etti.

Maratona kayıtların devam ettiğini aktaran Gökayaz, "Kayıtlarımız yarın saat 17.00'ye kadar sürecek. 10 kilometre koşusuna yine çok yoğun ilgi var. Şu ana kadar 1962 sporcunun koşuya katılım sağlayacağı görünüyor. Yarın akşama kadar olan verilerde bu sayının 2 bin üzerine çıkacağını öngörüyoruz. 42 kilometrede 357 Türk sporcu, 95 yabancı sporu şu ana kadar başvuruları yapmış durumda." bilgilerini verdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) İl Temsilcisi Halil Oğuz, Uluslararası Mersin Maratonu'nun dünyada örnek gösterilecek organizasyonlardan biri olduğunu vurgulayarak "Parkurumuz şu an süper, dünyada belki de ilk sırada. Olimpiyat barajını burada geçebilecek sporcularımız var. Katılım geçen seneye göre oldukça fazla, iyi, kaliteli atletler var. 17 iyi sporcumuz geliyor. Zaten maratona başlarken elit atletler ön planda çıkacağız. O zaman daha net görülecek. 80 hakemimiz görev yapacak." diye konuştu.


- Uluslararası Mersin Maratonu

Dünya Atletizm Birliği tarafından "Elite Label" kategorisinde sınıflandırılan maratonda 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu yarışları 14 Aralık'ta koşulacak.

Halk koşusu kayıtlarının organizasyon tarihine kadar devam edeceği maratonda dereceye giren sporculara 5 milyon 242 bin lira ödül verilecek.

TAF'ın desteğiyle düzenlenen organizasyona 34 ülkeden sporcular katılacak.



Spor 9.12.2025 18:47:43 0
Anahtar Kelimeler: 7. uluslararası mersin maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Osmaniye’nin Altın Yılları ve Bir Vali Portresi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 18 kişi yaralandı

2

Mersin'de "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" yapıldı

3

Mersin'de çalıştığı iş yerine "yağma" süsü veren personel ve 2 şüpheliye gözaltı

4

Akseki'nin 5 Yıllık Yerel Kalkınma Stratejisi IPARD LEADER programından onay aldı

5

Antalya Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasında Antalya Sağlıkspor birinci oldu

6

Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

7

Sudan'a çadır ulaştıracak ikinci yardım gemisi Mersin'den yola çıktı

8

Isparta'da 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

9

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, "Şehit Aileleri Buluşması"nda konuştu:

10

Tokat'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden askerin cenazesi Isparta'da defnedildi