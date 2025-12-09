7. Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

MERSİN - Mersin'de bu yıl 7'ncisi organize edilen Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesince "Tarih ve doğaya, spora ve dostluğa, attığın her adımda Mersin koşar arkanda" sloganıyla 14 Aralık'ta organize edilen maratonun tanıtım toplantısı, Adnan Menderes Bulvarı sahil bandındaki Etkinlik ve Nikah Merkezi'nde yapıldı.

Programda maratonun tanıtım filmi ve parkurların güzergahları gösterildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, toplantıda, maratonun 2024'te dünya çapındaki 203 organizasyon arasında 49. sırada yer aldığını ifade etti.

Maratona kayıtların devam ettiğini aktaran Gökayaz, "Kayıtlarımız yarın saat 17.00'ye kadar sürecek. 10 kilometre koşusuna yine çok yoğun ilgi var. Şu ana kadar 1962 sporcunun koşuya katılım sağlayacağı görünüyor. Yarın akşama kadar olan verilerde bu sayının 2 bin üzerine çıkacağını öngörüyoruz. 42 kilometrede 357 Türk sporcu, 95 yabancı sporu şu ana kadar başvuruları yapmış durumda." bilgilerini verdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) İl Temsilcisi Halil Oğuz, Uluslararası Mersin Maratonu'nun dünyada örnek gösterilecek organizasyonlardan biri olduğunu vurgulayarak "Parkurumuz şu an süper, dünyada belki de ilk sırada. Olimpiyat barajını burada geçebilecek sporcularımız var. Katılım geçen seneye göre oldukça fazla, iyi, kaliteli atletler var. 17 iyi sporcumuz geliyor. Zaten maratona başlarken elit atletler ön planda çıkacağız. O zaman daha net görülecek. 80 hakemimiz görev yapacak." diye konuştu.





- Uluslararası Mersin Maratonu

Dünya Atletizm Birliği tarafından "Elite Label" kategorisinde sınıflandırılan maratonda 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu yarışları 14 Aralık'ta koşulacak.

Halk koşusu kayıtlarının organizasyon tarihine kadar devam edeceği maratonda dereceye giren sporculara 5 milyon 242 bin lira ödül verilecek.

TAF'ın desteğiyle düzenlenen organizasyona 34 ülkeden sporcular katılacak.