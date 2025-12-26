“Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla 1995 yılından bu yana Türkiye’nin dört bir yanında nitelikli eğitim desteği sunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), “Bilinçli Adımlar Güvenli Yarınlar” etkinliğiyle çocuklarda afet ve deprem bilincini geliştiriyor.

6-14 yaş arası ilköğrenim çağındaki çocuklara okul içi ve okul dışı saatlerde, kendi etkinlik noktalarında ücretsiz bir şekilde nitelikli eğitim desteği sağlayan TEGV, bilişim, sanat, ingilizce, matematik ve fen gibi alanlarda yapılan etkinliklerle çocukların deneyerek ve eğlenerek öğrenmesine fırsat sunuyor.

Vakıf, cumhuriyetin temel ilke değerlerine sahip; donanımlı, öz güveni yüksek ve gelecekten umutlu çocukların yetiştirilmesi amacıyla faaliyetlerini durmaksızın sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana geçen 30 yılda 100 bini aşkın gönüllünün desteğiyle 3 milyondan fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlayan TEGV, Türkiye genelindeki 66 etkinlik noktası ile eğitim alanında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sonraki en yaygın sivil toplum kuruluşu olarak öne çıkıyor.

TEGV’in gezici öğrenim birimleri olan Ateşböcekleri, özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ulaşarak eğitimde fırsat eşitliği sunuyor. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Osmaniye’ye gelen Aygaz-4 Ateşböceği Öğrenim Birimi, bugüne kadar 10 binden fazla çocuğa ulaştı. Bilişim, kodlama, matematik, fen, hijyen, yaratıcı okuma ve afet/deprem bilinci gibi alanlarda etkinlikler düzenleyen birim, çocukların hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor.

Allianz Türkiye’nin sponsorluğunda TEGV işbirliğiyle hayata geçirilen “Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar” programı ile deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlere dair çocukların farkındalığının artırılması hedefleniyor. Program kapsamında sunulan eğitimler ve interaktif kutu oyunlarıyla, çocukların afet risklerine karşı bilgi ve beceri edinmeleri, doğal afetlerin nedenleri ve önlenmesi konularında farkındalık kazanmaları ve bilinçli davranışlar geliştirmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

25 ve 26 Aralık tarihlerinde Osmaniye Belediyesi’nin destekleriyle Dereobası Şehit Ahmet Şahin İlkokulu ve Vali Ümit Karahan İlkokulu’nda gerçekleştirilen “Bilinçli Adımlar Güvenli Yarınlar” etkinlikleriyle 300’e yakın çocuğa edeprem ve afet bilinci etkinlikleri verildi. Etkinlik sonunda okullara “Bilinçli Adımlar Güvenli Yarınlar” çıkartmaları ile kutu oyunları hediye edildi.

Çocuklar gönüllüler eşliğinde bir yandan deprem ve afet bilinci konularında bilgilenirken, keyifli kutu oyunlarıyla öğrenmenin tadını çıkardı.

Proje kapsamında 3 yıl içinde 34 ilden 135 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.