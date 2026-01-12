İlginizi Çekebilir

Antalya'da "Türkü Türkü Türkiyem Hemdem" konseri düzenlendi
Adana'da Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği düzenlendi
Antalya'da Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
Osmaniye’de ev yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Vakıf Katılım'a Best Business Awards 2025'ten iki ödül
Erken tedavi edilmeyen sistit ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir
Accept ve In Flames temmuzda İstanbul'da konser verecek
HEKTAŞ LSEG'nin ESG sürdürülebilirlik derecelendirmesinde sektöründe dünya ikincisi oldu
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Mersin Serbest Bölgesi'nin 2025'teki ticaret hacmi 3,5 milyar dolar oldu

Accept ve In Flames temmuzda İstanbul'da konser verecek

Accept ve In Flames temmuzda İstanbul

Accept ve In Flames temmuzda İstanbul'da konser verecek

İSTANBUL - Heavy metal ve melodik death metal müzik türlerinin tanınan grupları Accept ve In Flames, 2026 yazında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, Alman heavy metal grubu Accept, Stagepass organizasyonuyla 25 Temmuz'da Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek.

"Metal Heart", "Restless & Wild" ve "Balls to the Wall" gibi eserleriyle bilinen Accept konserinin açılışında, Alman metal grubu Destruction ve Türkiye'den Saint & Sinners sahne alacak.

Melodik death metal grubu In Flames ise 26 Temmuz'da aynı sahnede dinleyici karşısına çıkacak. İsveç'in Göteborg şehrinde 1990'da kurulan grup, 2026 Avrupa turnesi kapsamında vereceği konserde, klasik parçalarının yanı sıra yeni dönem çalışmalarından eserleri de seslendirecek.

Etkinlikte konuk grup olarak İngiliz metal grubu Napalm Death ve Employed to Serve de yer alacak.

Her iki konserin biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.



Ekonomi 12.01.2026 14:50:58 0
Anahtar Kelimeler: accept ve ın flames temmuzda istanbul'da konser verecek

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Bozuk yollara bir çare bulun
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da "Türkü Türkü Türkiyem Hemdem" konseri düzenlendi

2

Adana'da Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği düzenlendi

3

Antalya'da Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

4

Osmaniye’de ev yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

5

Vakıf Katılım'a Best Business Awards 2025'ten iki ödül

6

Erken tedavi edilmeyen sistit ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir

7

Accept ve In Flames temmuzda İstanbul'da konser verecek

8

HEKTAŞ LSEG'nin ESG sürdürülebilirlik derecelendirmesinde sektöründe dünya ikincisi oldu

9

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

10

Mersin Serbest Bölgesi'nin 2025'teki ticaret hacmi 3,5 milyar dolar oldu