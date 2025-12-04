Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında 112 Ekiplerine Moral Ziyareti

İlginizi Çekebilir

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında 112 Acil Sağlık İstasyonlarını ziyaret etti. Ziyaretlerde Müdür Ceviz’e, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ülkü Dilek Kutluca, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Nazmiye Akyol ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Danyal Burak Koca eşlik etti. 112 personeliyle bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Ceviz, ekiplerden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Sahada fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Ceviz, acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz, hızlı ve etkin şekilde sürdürülmesi için her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Acil sağlık hizmetlerinin kentte büyük bir özveriyle yürütüldüğünü belirten Ceviz, “Ekiplerimiz vatandaşlarımızın en zor anlarında yanlarında olmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Bu özverinin karşılığında onlara gereken tüm desteği sunmayı sürdüreceğiz” dedi.



Osmaniye 4.12.2025 17:03:00 0
