İlginizi Çekebilir

Isparta'da güreşçi kız kardeşler şampiyonluk hedefleri için birlikte antrenman yapıyor
Adana'da gazetecilere "Basında Haber Fotoğrafı Kullanımı Eğitimi" verildi
Görme engelli 8 yaşındaki Çınar piyano notalarıyla dünyasını aydınlatıyor
Kahramanmaraş'ta sis etkili oldu
Hatay'da görme engelli hafız öğrencileri Kur'an-ı Kerim ile tanıştırıyor
Mersin'in Akdeniz ilçesinde mahalle parkları yenileniyor
Mastercard Türkiye'deki 30. yılını özel etkinlikle kutladı
Mersin'de kaçakçılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Osmaniye’de ‘Vatan ve Kahramanlık’ buluşması: Gaziler tecrübelerini paylaştı
Adalet bölümü öğrencileri mahkeme işleyişini yerinde öğrendi

Adalet bölümü öğrencileri mahkeme işleyişini yerinde öğrendi

Adalet bölümü öğrencileri mahkeme işleyişini yerinde öğrendi

Adalet bölümü öğrencileri mahkeme işleyişini yerinde öğrendi

Osmaniye'de adalet bölümü öğrencileri mesleki eğitim kapsamında ziyaret ettikleri adliyede mahkeme işleyişini yerinde öğrendiler. Merkez Rahime Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü öğrencileri, mesleki bilgilerini pekiştirmek amacıyla Osmaniye Adliyesi’ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen eğitim gezisinde öğrenciler, bir duruşmayı izleyici olarak takip ederek mahkeme süreçlerini yerinde gözlemleme imkânı buldu. Öğrenciler ayrıca, hâkim, savcı, zabıt kâtibi ve mübaşirin görevlerini mahkeme salonunda yakından inceleyerek adalet hizmetlerinin işleyişi hakkında detaylı bilgi edindi. Böylece derslerde edindikleri teorik bilgileri uygulamalı olarak görme fırsatı yakalayan gençler, mesleklerine yönelik farkındalıklarını artırdı. Okul yönetimi, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunan bu tür programların devam edeceğini belirterek Osmaniye Adliyesi yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. 



Osmaniye 2.12.2025 09:40:00 0
Anahtar Kelimeler: Adalet bölümü öğrencileri mahkeme işleyişini yerinde öğrendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Gen Tedavisini Devlet Yaptırmalıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Isparta'da güreşçi kız kardeşler şampiyonluk hedefleri için birlikte antrenman yapıyor

2

Adana'da gazetecilere "Basında Haber Fotoğrafı Kullanımı Eğitimi" verildi

3

Görme engelli 8 yaşındaki Çınar piyano notalarıyla dünyasını aydınlatıyor

4

Kahramanmaraş'ta sis etkili oldu

5

Hatay'da görme engelli hafız öğrencileri Kur'an-ı Kerim ile tanıştırıyor

6

Mersin'in Akdeniz ilçesinde mahalle parkları yenileniyor

7

Mastercard Türkiye'deki 30. yılını özel etkinlikle kutladı

8

Mersin'de kaçakçılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

9

Osmaniye’de ‘Vatan ve Kahramanlık’ buluşması: Gaziler tecrübelerini paylaştı

10

Adalet bölümü öğrencileri mahkeme işleyişini yerinde öğrendi