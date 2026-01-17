İlginizi Çekebilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Hatay mitinginde konuştu:
Antalya'da Yörük Çalıştayı düzenlendi
Adana'da SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Mersin'de konuştu:
Hatayspor-Manisa FK maçının ardından
Adana CUP Uluslararası Gençler Tenis Turnuvası başladı
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 zanlı tutuklandı
Futbol: Trendyol 1. Lig
Türkiye geçen yıl en fazla Peugeot satılan 3. ülke oldu

Adana CUP Uluslararası Gençler Tenis Turnuvası başladı

Adana CUP Uluslararası Gençler Tenis Turnuvası başladı

Adana CUP Uluslararası Gençler Tenis Turnuvası başladı

ADANA - Adana CUP Uluslararası Gençler Tenis Turnuvası, 11 ülkeden 200 sporcunun katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, Uluslararası Tenis Federasyonu ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde organize edilen turnuva, Adana Atlıspor Kulübü Grand Tennis Academy kortlarında gerçekleştiriliyor.

Ana tablo maçlarıyla başlayan turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra aralarında ABD, İtalya, İspanya, Ukrayna, Belçika ve Kazakistan'ın da olduğu 11 ülkeden 13-18 yaş arasındaki 200 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Tenis Federasyonu Adana İl Temsilcisi Abdullah Taş, AA muhabirine, organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kentte her geçen yıl tenise olan ilginin arttığını belirten Taş, "Hem sosyal ve kültürel hem de ticari anlamda Adana'ya katkı sağlayacağını, uluslararası platformda Adana'nın marka değerine katkı sunacağını düşündüğümüz bir organizasyon. Tenis, dünyada inanılmaz etkileşim gören bir spor olmaya devam ediyor. Adana da bundan nasibini alıyor. Şehrimiz hem mevsim hem de coğrafi konumu itibarıyla organizasyonların vazgeçilmezi haline geldi." diye konuştu.

Adana CUP Uluslararası Gençler Tenis Turnuvası, 25 Ocak'taki final maçlarıyla sona erecek.



Spor 17.01.2026 17:26:07 0
Anahtar Kelimeler: adana cup uluslararası gençler tenis turnuvası başladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

TOKİ Müteahhitlerinin Dokunulmazlığı mı Var?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Hatay mitinginde konuştu:

2

Antalya'da Yörük Çalıştayı düzenlendi

3

Adana'da SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

4

Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

5

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Mersin'de konuştu:

6

Hatayspor-Manisa FK maçının ardından

7

Adana CUP Uluslararası Gençler Tenis Turnuvası başladı

8

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

9

Futbol: Trendyol 1. Lig

10

Türkiye geçen yıl en fazla Peugeot satılan 3. ülke oldu