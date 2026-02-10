Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü güven tazeledi

İlginizi Çekebilir

ADANA - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanlığına Bekir Sütcü yeniden seçildi.

OSB yerleşkesinde yapılan genel kurulda üyeler kayıtlarını yaptırdıktan sonra genel kurulun gerçekleşeceği salona geçti.

Yeniden aday olan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sütcü, AA muhabirine, yaklaşık 45 bin çalışanı olan OSB'nin, Türkiye'deki 418 OSB içinde büyüklük, hacim ve ekonomik veriler bakımından ilk 4 OSB içinde olduğunu vurguladı.

OSB'nin 30 milyon metrekarelik genişleme alanının geliştirilerek tüm sanayicilere hizmet edilebilecek hale getirmeye çalıştıklarını ifade eden Sütcü, "Şu anda 22 milyon metrekarelik bir alandayız. Bundan sonra da 30 milyon metrekare alanla Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden biri olacağız." dedi.

Tüm sanayicilerle OSB'ye sahip çıkmayı amaçladıklarını ifade eden Sütcü, sanayicilerin tercihinin her zaman başlarının üstünde olduğunu belirterek, "OSB'mizin gelişmesi, daha ileriye, daha iyi bir şekilde ekonomiye katkı vermesi açısından yönetim kurulumuzla tekrar adayız ve görevimize devam etmek istiyoruz. Sanayicimizin tercihi hangi yönde olursa olsun, saygı duyduğumuz özellikle belirtmek istiyoruz." diye konuştu.

Başkan adayı Adana Sanayi Odası (ADASO) Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, daha önce OSB'de yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yaptığını, 2010 yılında kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi.

Halen ADASO Meclis Başkanlığı yaptığını anımsatan Uçurum, "Burada arkadaşlarımız böyle bir ihtiyaç olduğunu bize ilettiler. Sanayicilerimizin böyle bir teveccühü, talebiyle ben de bu görevi tekrar kabul ettim. Bugün arkadaşlarımızla genel kurulda adayız. Ben ne hayırlısıysa onun olmasını temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan genel kurulda mevcut başkan Sütcü, 268 oy aldı, Uçurum 235 oyda kaldı.

Seçim sonucu Sütcü, yeniden başkanlığa seçildi.







