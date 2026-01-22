Adana İl Milli Eğitim Müdürü Aras, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ADANA - Adana İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aras, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan'dan fotoğraflar hakkında bilgi alan Aras, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" ve "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karelerini seçti.

Aras, "Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafını tercih etti.

Oylamayı değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Aras, AA'nın dünya ve Türkiye'deki her konuyu objektif ve doğal haliyle aktardığını söyledi.

Aras, fotoğrafların her birinin çok güzel olduğunu belirterek, "Fotoğrafları seçmekte zorlandım. Hepsi çok ilgi çekici, düşündüren, duygulandıran, zaman zaman yüreğimize dokunan fotoğraflardı. Fotoğrafları çeken ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.