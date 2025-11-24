Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Öğretmenler Günü kutlandı

ADANA - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Yavuz Selim Köşger, Şehit Yunus Uğur Ortaokulu'nun konferans salonunda devam eden programda yaptığı konuşmada, öğretmenliğin kutsal meslek olduğunu söyledi.

Eğitim ve öğretimin, ülkelerin en önemli yapı taşlarından olduğunu belirten Köşger, şöyle konuştu:

"Sevgili öğretmenlerimiz, her sınıfa girdiğinizde bu ülkenin varlığı için ödenen bedelleri ve nasıl bir millete mensup olduğumuzu çocuklarımıza anlatın. Çocuklarımıza, bu ülkenin bağımsızlığını, istikbalini, bayrağını ve vatanımızın kıymetini mutlaka anlatmamız gerekiyor."

Tüfekçi de görevindeki son gününde okuduğu şiirle meslektaşlarına veda etti.

Konuşmaların ardından emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi"nin verildiği törende, aday öğretmenler yemin etti.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Öğretmenler Günü dolayısıyla okullara ziyarette bulundu.

Aralarında polis eşlerinin de olduğu 108 öğretmenin gününü kutlayan ekipler, eğitimcilere çiçek verdi.

- Mersin

Mersin'de de İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kültür Merkezi'nde devam eden törende katılımcılar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Vali Atilla Toros, programdaki konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

"Bir öğretmenin yaptığı hizmetleri anlatmaya kelimeler yetmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öğretmeni yalnızca bir mesleğin mensubu değil milletin kaderini belirleyen, asli güç olarak tanımlamıştır. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, eğitimi Türkiye Yüzyılı'nın en belirleyici gücü olarak görmesi, öğretmenlerimizin önemini ve devletimizin eğitime verdiği önceliği en güçlü biçimde yansıtmaktadır."

Özdemirci'nin de konuşma yaptığı etkinlikte, emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" takdim edildi.

Aday öğretmenlerin yemin töreninin ardından programda, öğretmenler tarafından müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

- Hatay

Hatay'da Antakya Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Mustafa Masatlı, törenin ardından Arsuz ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından öğretmenlerin birçok alanda görev yaptığını söyledi.

Öğretmenlerin, deprem bölgesinde özveriyle çalıştıklarını dile getiren Masatlı, "Öğretmenlerimizin varlığı Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında da en parlak ışığımız olmaya devam edecektir." dedi.

Öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunulan etkinlikte yaşamını yitiren öğretmenler anıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'ın anıta çelenk bırakmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Tören, Şehit Yasemin Tekin Ortaokulu'nda yapılan etkinliklerle devam etti.