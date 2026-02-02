İlginizi Çekebilir

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Antalya'da toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü
Siemens ve ENKA İnşaat'tan veri merkezi işbirliği
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
Osmaniyeli üç öğrenci, satrançta milli takım havuzuna seçildi
GÜNCELLEME 3 - Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki ölü sayısı 10'a yükseldi
Amed Sportif Faaliyetler - Adana Demirspor maçının ardından
GÜNCELLEME 3 - Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
AK Parti'li Çelik: İran'a bir dış müdahale çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

ADANA - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

Adana'da öğretmen ve öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca ikinci dönemin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağının duyurulması dolayısıyla okullara ellerindeki Türk bayraklarıyla gitti.

Merkez Çukurova ilçesindeki DSİ Baraj Ortaokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler, öğretmenleriyle şair Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" adlı şiirini okudu, ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflarına geçen öğrenciler dersbaşı yaptı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde de öğretmen ve öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Yenişehir İlkokulunun yolunu tuttu.

Okul bahçesinde öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşan öğrenciler, törenin ardından sınıflarına geçti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda bir araya gelen ve Türk bayrakları taşıyan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu, şiirler seslendirdi.

Osmaniye'de ise 460 okulda 149 bin öğrenci tatil sonrası dersbaşı yaptı.



Yurt Dünya 2.02.2026 10:33:43 0
Anahtar Kelimeler: adana mersin hatay ve osmaniye'de yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Birde Ara Yolları Gösterin
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

2

Antalya'da toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü

3

Siemens ve ENKA İnşaat'tan veri merkezi işbirliği

4

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

5

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

6

Osmaniyeli üç öğrenci, satrançta milli takım havuzuna seçildi

7

GÜNCELLEME 3 - Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki ölü sayısı 10'a yükseldi

8

Amed Sportif Faaliyetler - Adana Demirspor maçının ardından

9

GÜNCELLEME 3 - Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

10

AK Parti'li Çelik: İran'a bir dış müdahale çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır