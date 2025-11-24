İlginizi Çekebilir

Adana, Mersin ve Osmaniye ilçelerinde de Öğretmenler Günü kutlandı

ADANA - Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'nın Aladağ ilçesindeki programda, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ertuğrul İnce, Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelen sundu.

Aladağ Öğretmenevi'nde devam eden programda Kaymakam Sançar Batuhan Kurdu, öğretmenlere gül, meslekte 20'nci yılını dolduran eğitimcilere de plaket verdi.

- Mersin

Mersin'in Gülnar ilçesinde de İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim'in katılımıyla Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde etkinlik yapıldı.

Etkinlikte spor dallarında düzenlenen turnuvalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Bozyazı ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören sonrasında merhum öğretmenlerin mezarlarına çiçek bırakıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki Mehmetli Şehit Umut Eyvaz İlkokulu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Okul Müdürü Mehmet Üste, öğrencileri geleceğe donanımlı ve özgüven sahibi olarak hazırlayan tüm öğretmenlerin gününü kutladı.



