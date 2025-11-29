İlginizi Çekebilir

Adana'da berberde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta'da konuştu:
İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor maçının ardından
GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Osmaniye'de doğa kampında bir araya geldi
Antalyalılar ve Afyonkarahisarlılar işbirliği için buluştu
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Erdemli'de temaslarda bulundu
Alanya'da "Hamsi Festivali" başladı
Geleneksel çarpana dokuma Antalya'da modern tasarımla buluştu

Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Osmaniye'de doğa kampında bir araya geldi

Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Osmaniye

Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Osmaniye'de doğa kampında bir araya geldi

OSMANİYE - Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Osmaniye'de düzenlenen kampta stres attı.

Kadirli ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Aslantaş Gençlik Kampı'nda düzenlenen programa, bölge müdürlüğünde yönetici kadrosunda görev yapan 180 personel ve aileleri katıldı.

Pazar günü sona erecek kampa katılanlar, spor etkinlikleri ve aktivitelerle eğlendi.

Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, AA muhabirine, amaçlarının yönetici kadrosunda bulunan 180 personeli doğa kampında buluşturmak olduğunu söyledi.

Şehitlerin emanet bıraktığı vatanı yeşerten orman teşkilatı personelinin yangın, kuraklık ve iklim değişikliğiyle mücadelesinin sürdüğünü dile getiren Etli, "Bu kampımızda, kendi ihtisas alanlarında başarı gösteren yöneticilerimize başarı belgesi takdimi yapacağız. Osmaniye ve Adana'da görev yapan, bölge müdürlüğümüzün en ücra noktasındaki orman işletme şeflerimiz, işletme müdürlerimiz, işletme müdür yardımcılarımız, saymanlarımız, şube müdürlerimiz, bölge müdür yardımcılarımız ve üst yönetimin tamamı bu kampta bir araya geldi. İnşallah 2026'da da yine yöneticilerimizle bu kampımızı tekrarlamak istiyoruz." dedi.




Yurt Dünya 29.11.2025 20:37:45 0
Anahtar Kelimeler: adana orman bölge müdürlüğü personeli osmaniye'de doğa kampında bir araya geldi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Bir Yıl Daha Görev Yapacak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da berberde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

2

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

3

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta'da konuştu:

4

İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor maçının ardından

5

GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

6

Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Osmaniye'de doğa kampında bir araya geldi

7

Antalyalılar ve Afyonkarahisarlılar işbirliği için buluştu

8

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Erdemli'de temaslarda bulundu

9

Alanya'da "Hamsi Festivali" başladı

10

Geleneksel çarpana dokuma Antalya'da modern tasarımla buluştu