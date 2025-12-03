İlginizi Çekebilir

Divertikül kanaması hayati riske yol açabiliyor
Ekobord fibercement paneller, iklimsel koruma ve enerji tasarrufu sağlıyor
Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartı 25 yaşında
Akbank ve Arya Yatırım Platformu'nun Yatırıma Hazırlık Programı tamamlandı
YTÜ, YÖK'ün Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacak
Adana'da "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" düzenlenecek
Antalya'da sağlıksız koşullarda taşınan 275 kilogram et ve köfteye el konuldu
Burdur'da kaçak ürünler ele geçirildi
Anamur'da engelliler "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliğinde buluştu
GÜNCELLEME - Mersin'de 3 kişiyi tabancayla öldüren zanlı polis ekiplerince vurularak yakalandı

Adana şalgam suyu AB'den coğrafi işaret tescili bekliyor

Adana şalgam suyu AB

Adana şalgam suyu AB'den coğrafi işaret tescili bekliyor

ADANA - Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Avrupa Birliğine (AB) Adana şalgam suyu için yapılan tescil başvurusunun uygun bulunduğunu söyledi.

Bayram, Adana Ticaret Odası'nda düzenlenen basın toplantısında, kentin coğrafi işaret tescilli şalgam suyunun yüzde 95'inin Adana'da üretildiğini ve 32 ülkeye ihracatının yapıldığını söyledi.

Adana şalgam suyunun tescili için 19 Nisan 2023'te Avrupa Birliğine (AB) müracaat ettiklerini hatırlatan Bayram, 21 Kasım 2025'te başvurunun uygun bulunduğunun kendilerine bildirildiğini dile getirdi.

Bayram, tescil için 3 ay askı süresinin bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Adana olarak Avrupa Birliği'nde tescil başvurusu uygun bulunan ilk ürün şalgam suyu. Şalgam suyu bizim çok önem verdiğimiz, ihracatımıza katkı koyan bir ürün. Bugün şalgam suyunu 32 ülkeye ihracat ediyoruz. İnşallah tescili aldıktan sonra bu sayı 50-60 ülkeye çıkacaktır. Adana'daki bir şalgam suyu markası, Avrupalı bir fon şirketi tarafından satın alındı. Bu da Avrupa'da bu ürünün geçerliliğinin başladığının kanıtıdır."

- "Şalgamımız küresel pazarda daha görünür hale gelecek"

Şalgam Üreticileri Derneği Başkanı Selahiddin Nas da ürünün AB coğrafi işaret tescil başvurusunun kabul edilmesinin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Şalgamın suyunun uluslararası alanda korunması ve bilinirliğinin artması açısından gelişmenin önemli olduğuna dikkati çeken Nas, şunları kaydetti:

"Başvurumuzun kabul edilmesi şalgamı uluslararası ölçekte tanınması ve korunması bakımından hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarı üreticilerimizin emeğini koruyacak, aynı zamanda kentimizin gastronomi markasına güçlü bir değer katacaktır. AB tescili sadece koruma mekanizması değildir, aynı zamanda yeni fırsatların kapısını aralayan bir süreçtir. Tescil süreci tamamlandığında şalgam suyumuz küresel pazarda daha görünür hale gelecek ve üreticilerimizin rekabet gücü artacaktır. Şehrimizin değerini uluslararası platformlarda çok daha güçlü şekilde duyurma imkanı bulacağız."



Ekonomi 3.12.2025 13:56:28 0
Anahtar Kelimeler: adana şalgam suyu ab'den coğrafi işaret tescili bekliyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Herkes Bir Engelli Adayıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Divertikül kanaması hayati riske yol açabiliyor

2

Ekobord fibercement paneller, iklimsel koruma ve enerji tasarrufu sağlıyor

3

Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartı 25 yaşında

4

Akbank ve Arya Yatırım Platformu'nun Yatırıma Hazırlık Programı tamamlandı

5

YTÜ, YÖK'ün Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacak

6

Adana'da "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" düzenlenecek

7

Antalya'da sağlıksız koşullarda taşınan 275 kilogram et ve köfteye el konuldu

8

Burdur'da kaçak ürünler ele geçirildi

9

Anamur'da engelliler "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliğinde buluştu

10

GÜNCELLEME - Mersin'de 3 kişiyi tabancayla öldüren zanlı polis ekiplerince vurularak yakalandı