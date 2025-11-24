Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ekim ayındaki asayiş çalışmalarını değerlendirdi:

ADANA - Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte mal ve can emniyetine yönelik suçlarda ciddi düşüş olduğunu belirterek, "Adana'mız her geçen gün daha yaşanabilir, huzurlu ve güvenli bir kent haline geliyor." dedi.

Köşger, Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından, ekim ayındaki çalışmalara ilişkin gazetecilere değerlendirme yaptı.

Terörle mücadeleye yönelik ekimde 13 operasyon yapıldığını dile getiren Köşger, gözaltına alınan 35 zanlıdan 14'ünün tutuklandığını anlattı.

Köşger, geçen ay bazı asayiş suçlarında 2024'ün aynı dönemine oranla azalma yaşandığını ifade ederek, "Adana'da mal ve can emniyetine yönelik suçlarda tüm başlıklar altında ciddi bir düşüş var. Adana'mız her geçen gün daha yaşanabilir, huzurlu ve güvenli bir kent haline geliyor." diye konuştu.

- Ruhsatsız silah, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele

Vali Köşger, 271 ruhsatsız silahın ele geçirildiği çalışmalar kapsamında haklarında adli işlem yapılan 327 şüpheliden 105'inin tutuklandığını bildirdi.

Organize suça karşı düzenlenen operasyonlarda yakalanan 251 zanlıdan 205'inin tutuklandığını belirten Köşger, "İki organize suç çetesi tamamen çökertildi. Çetenin suçlardan elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 1,2 milyar liralık mal varlığına el konuldu." ifadesini kullandı.

Köşger, uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen 214 operasyon sonucunda 217 şüphelinin tutuklandığı açıkladı.

Kentte geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısının ekim ayı itibarıyla 180 bin 552 olarak kaydedildiğini söyleyen Köşger, "Suriye'deki iç olayların yatışmasından sonra devlet düzeninin kurulmasıyla geri dönüşler hızlandı. Adana'dan da 60 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü." dedi.

Vali Köşger, bir basın mensubunun "Yapay zeka aracılığıyla yapılan Türkiye'nin en tehlikeli mahalleleri araştırmasında Adana'dan bir mahalle yer alıyor" şeklindeki sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"Adana'nın olumlu yönlerini öne çıkararak tanıtmamız lazım. Tanıtım konusunda eksikliklerimiz ortaya çıkıyor. Bu ankete katılan veya fikir veren arkadaşlarımızın Adana'yı gezmelerini tavsiye ediyorum. Herkes Adana'yı gördükten sonra daha önce kafasında oluşan imajın yanlış olduğunu, aslında Adana'nın zannedildiği gibi ya da dışarıdan empoze edildiği bir şehir olmadığını söylüyor."

Sahipsiz köpeklere yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Köşger, kentte 8 bin başıboş hayvanın toplatıldığını sözlerine ekledi.