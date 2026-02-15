Adana Valisi Yavuz, trafiğe kapatılan Feke-Saimbeyli kara yolunda incelemede bulundu

ADANA - Adana Valisi Mustafa Yavuz, heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Feke-Saimbeyli kara yolunda inceleme yaptı.

Feke ile Saimbeyli ilçelerini bağlayan kara yolunda, dün sabah saatlerinde Göksu Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen heyelanın ardından başlatılan yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Vali Yavuz, yetkililerden bilgi aldı.

Yavuz, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve yolun ulaşıma açılması için tüm kurumların işbirliği içinde çalıştığını belirterek, "Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız. Bu süreçten etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.