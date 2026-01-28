İlginizi Çekebilir

OMSAN Lojistik öz mal filosunu 500 milyon liralık yatırımla yeniledi
Vodafone ve Turna.com uçak bileti kampanyası başlattı
ŞOK Marketler biberlerde pestisit analizi yapacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
ATB Başkanı Çandır'dan sel ve hortumun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin açıklama
Antalya'da evde sağlık ekipleri 120 bin hayata dokundu
Ispartalı yazar Silleli, 61 yıldır biriktirdiği binlerce kitabı hediye ediyor
Antalya'da bir kişi aracında ölü bulundu
Mersin'de kuyumcuyu soyan zanlı tabancayla havaya ateş ederek kaçtı
Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı ve enerji verimli cihazlar istiyor

Adana ve Mersin'de ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışına karşı denetim yapıldı

Adana ve Mersin

Adana ve Mersin'de ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışına karşı denetim yapıldı

ADANA - Adana ve Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla iş yerlerinde denetim yaptı.

Adana Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek ve beraberindeki ekip, kent genelindeki denetimleri merkez Seyhan ilçesinde sürdürdü.

Bir alışveriş merkezindeki zincir market şubesini inceleyen ekip, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihini, etiketini, kasa ve raflardaki fiyat uyumunu kontrol etti.

Gödelek, gazetecilere, ramazan öncesinde vatandaşların adil ve şeffaf fiyatlara ulaşması için denetimler yaptıklarını söyledi.

Rutin denetimlerin yanı sıra kendilerine ulaşan ihbarları da değerlendirdiklerini dile getiren Gödelek, şöyle konuştu:

"Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşan vatandaşlarımızın bizlere başvurmasını talep ediyoruz. Biz anında yerinde denetim yapıyor ve idari yaptırım uyguluyoruz. 2025 yılında yaklaşık 7 milyon lira ceza kestik. Bu anlamda etkili denetimler yapıyoruz."

- Mersin

Mersin'de de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fırın, kasap, lokanta, restoran ve zincir marketlerde denetim yaptı.

Ekipler, haksız rekabetin ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla etiketleri not aldı.

İşletmelerde satılan ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Denetime katılan Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, gazetecilere, ramazan ayı öncesi kent genelindeki incelemelerin artırıldığını söyledi.

Fahiş fiyat artışına karşı çalışmalar yaptıklarını belirten Sümer, şunları kaydetti:

"Marketlerdeki fiyat artışlarını kontrol altına alıyoruz. İşletmelerin 'fiyat güncellemeleri' adı altında yapmış olduğu değişiklikleri mutlaka etiketlerine işlemeleri gerekmektedir. Fahiş fiyatla ilgili olarak uygunsuz, kişisel artışlara gitmemeleri, bu konuda özellikle vatandaşı düşünerek hareket etmeleri ve sonuçlarından da sorumlu olacaklarını bilmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımız, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, CİMER, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi mobil uygulamamız veya Müdürlüğümüze müracaat ederek yaşadıkları sorunlarla ilgili yardım alabilirler. Biz de kendilerine gerekli destekleri sağlıyoruz."



Ekonomi 28.01.2026 13:18:37 0
Anahtar Kelimeler: adana ve mersin'de ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışına karşı denetim yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Havalimanı istiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

OMSAN Lojistik öz mal filosunu 500 milyon liralık yatırımla yeniledi

2

Vodafone ve Turna.com uçak bileti kampanyası başlattı

3

ŞOK Marketler biberlerde pestisit analizi yapacak

4

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

5

ATB Başkanı Çandır'dan sel ve hortumun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin açıklama

6

Antalya'da evde sağlık ekipleri 120 bin hayata dokundu

7

Ispartalı yazar Silleli, 61 yıldır biriktirdiği binlerce kitabı hediye ediyor

8

Antalya'da bir kişi aracında ölü bulundu

9

Mersin'de kuyumcuyu soyan zanlı tabancayla havaya ateş ederek kaçtı

10

Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı ve enerji verimli cihazlar istiyor