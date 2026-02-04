İlginizi Çekebilir

Silifke'de öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı
Anamur'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı
Antalya'da hamile eşini silahla yaralayan koca yakalandı
Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Antalya'da konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi
Alanya'da kazada alev alan otomobildeki yangın söndürüldü
Medical Point Gaziantep Hastanesinden Dünya Kanser Günü etkinliği
Manavgat'taki bir okula hayırsever desteğiyle kütüphane yapıldı
CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da konuştu:
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Adana'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Adana

Adana'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesindeki bir tekel bayide 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak'ta Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokağı'ndaki bir tekel bayide çıkan bıçaklı kavgada M.Ç'nin ölmesi ve M.Ö'nün yaralanmasına ilişkin yürüttükleri çalışmada olay yerinden kaçan şüphelilerin adreslerini belirledi.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüpheliler Ş.K, F.Y, K.K. ve V.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K. ve F.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, K.K. ile V.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'nın Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokağı'nda 31 Ocak'ta tekel bayi işleten M.Ö. ve yanında bulunan M.Ç. ile iş yerine gelen Ş.K. ve F.Y. arasında çıkan bıçaklı kavgada, M.Ç. ile M.Ö. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan M.Ç. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.



Yurt Dünya 4.02.2026 14:02:19 0
Anahtar Kelimeler: adana'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Osmaniye’ye Havalimanı İstiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Silifke'de öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı

2

Anamur'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

3

Antalya'da hamile eşini silahla yaralayan koca yakalandı

4

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

5

Antalya'da konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi

6

Alanya'da kazada alev alan otomobildeki yangın söndürüldü

7

Medical Point Gaziantep Hastanesinden Dünya Kanser Günü etkinliği

8

Manavgat'taki bir okula hayırsever desteğiyle kütüphane yapıldı

9

CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da konuştu:

10

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası