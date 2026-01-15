Adana'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 zanlı tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Adana

ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde 13 Ocak'ta Übeyt Coşkun'un (45) hayatını kaybettiği silahlı kavgada yaralanan Fatih C. (23) ve Mahmut T. (43) ile karşı gruptan Fırat E'nin (23) hastanedeki tedavileri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taburcu edilen Fatih C, Mahmut T. ve Fırat E. ile kavgaya karıştığı öne sürülen Zeki C. (43), Hüseyin C. (19), Metin C. (24), İsmail C. (37), Seyit C. (25), Adil E. (54) ve Adem E'yi (27) gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mahmut T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 9'u tutuklandı.

Bu arada, iki grubun akraba olduğu, tarım işçileriyle işveren arasında arabuluculuk yaptıkları öğrenildi.

Yaptıkları işle ilgili yaklaşık iki ay önce anlaşmazlık yaşamaya başlayan tarafların, olay günü konuşmak için bir araya geldikleri sırada kavganın çıktığı öne sürüldü.

Kavgada yaralanan V.C. (17) ile Emin E'nin (58) ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

- Olay

Gülbahçesi Mahallesi'nde 13 Ocak'ta iki grup arasında sokakta çıkan kavgada tabancalarla ateş açılması sonucu 6 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Übeyt Coşkun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlatmıştı.



