Adana'da 112 personeli sağlık hizmetinde engellere takılmamak için işaret dili öğreniyor

ADANA - YAKUP SAĞLAM - Adana'da 112 Acil Sağlık personeline, işitme engelli bireylere daha iyi hizmet sunmaları ve acil durumlarda hızlı müdahalede bulunmaları amacıyla işaret dili eğitimi veriliyor.

Kentte engelsiz acil sağlık hizmetinin desteklenmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğinde 2020'de "Konuştur Parmakları" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında işitme engelli bireylere sunulacak hizmetlerin iyileştirilmesi hedefiyle işaret dili kursu açıldı.

Mesai saatleri dışında düzenlenen kursa katılan çalışanlara, paramedik ve acil tıp teknisyenlerinden oluşan eğitmenler tarafından işitme engellilerin günlük hayatta sık kullandığı işaretler ve anlayabilecekleri tıbbi terimler öğretiliyor.

Eğitimi tamamlayan İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli 140 personel, işitme engellilerin sağlık sorunlarının çözülmesi için çaba sarf ediyor.

- Her vardiyada işaret dili bilen en az bir çalışan

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, AA muhabirine, engellilerin hayatını kolaylaştırmayı ve tesislerden daha iyi hizmet almalarını hedeflediklerini söyledi.

Proje sayesinde personelin acil durumlarda hastalarla daha hızlı iletişim kurduğunu dile getiren Nacar, şöyle konuştu:

"Acil sağlık hizmeti veren istasyonlarımızın her vardiyasında en az bir çalışanımızın işaret dilini bilmesini istiyoruz. İşitme engelli vatandaşımız, bizimle bağlantı kurduğunda veya olay yerinde işitme engelli olduğunu fark ettiğimizde, onunla iletişim kurabilelim, anlayabilelim ve daha hızlı yardımcı olabilelim istiyoruz."

- "Eğitim ciddi farkındalık oluşturdu"

Eğitmen Eda Sağel de kursun 11. dönemini tamamladıklarını anlattı.

Katılımcılara 330 kelime öğrettiklerini belirten Sağel, "Arkadaşlarımız hastane isimlerini ve şikayetleri anlayabilecek kelimeleri öğrenerek eğitimlerini tamamlıyor. Hastanın doğru hastaneye naklini sağlamış oluyoruz. Geri dönüşler çok iyi. Eğitim ciddi farkındalık oluşturdu." diye konuştu.

- "Sağlık hizmeti daha kaliteli hale geldi"

Eğitime katılan paramediklerden İslim Cici, eğitim sayesinde işitme engelli hastalara daha hızlı müdahale ettiklerini vurgulayarak, "Daha önce işitme engelli hasta kendisini ifade edemediği için zorlanıyor ve geriliyordu, bu durum beni üzmüştü. Eğitimi aldıktan sonra iletişimim kolaylaştı. Artık hem onlar kendilerini anlatabiliyor hem de ben onları anlayabiliyorum. Böylece sağlık hizmeti daha kaliteli hale geldi." ifadelerini kullandı.

Ayşenur Gülmez da kurs sayesinde hastalarla arasındaki engellerin kalktığını kaydetti.